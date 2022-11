nepszava.hu;

Országgyűlés;törvényjavaslat;Fidesz-kampány;kormánypropaganda;Hadházy Ákos;Igazságügyi Bizottság;

2022-11-29 17:53:00

Hadházy Ákos bement a parlamentbe megnézni, hogy szavazzák le a kormánypártok vita nélkül javaslatát a propagandastopról

A független képviselő az Országgyűlés igazságügyi bizottságában érvelt ugyan javaslata mellett, de a testület KDNP-s elnöke kioktatta, miről beszélhet és miről nem.

Nem volt kétségem afelől, hogy az „igazságügyi bizottság” pár perc alatt, vita nélkül dönt arról, hogy be se kerülhessen a „parlament” elé a javaslatom, amely tiltaná a fizetett kormánypropagandát a „hazugsággyárban” (vagyis az úgynevezett közmédiában), amely előtt egy hetet ületem egy sátorban – írja keddi Facebook-posztjában Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő ennek ellenér elment mindezt megnézni, mert ebben a ciklusban ez az egyetlen törvényjavaslata.

A politikus kiemelte, évente 50 milliárd adófizetői pénzből fizetett kormánypropagandát, azaz a négy év alatt folyamatosan zajló hatalmas Fidesz-kampányt tiltaná meg, de valójában – folytatta – amit Rogánék csinálnak, az most is törvénytelen: „az adófizetői milliárdokból fizetett Fidesz kampány egyrészt hűtlen kezelés, másrészt tiltott pártfinanszírozás, harmadrészt a választók kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz való jogát is sérti”.

A javaslattevő ugyan kapott szót a bizottsági ülésen, és érvelhetett is. Felhozta, hogy a propagandagépezet törvénytelenséget kiált az ellenzéki civilek hárommilliárdos amerikai támogatása miatt, megjegyezte, hogy tragikomikus a hasonlóság a Fidesz Amerika-ellenes propagandája és a kommunista Rákosi propagandája között. Még fontosabbnak tartotta beszélni arról, hogy „amit Rogánék csinálnak, az 70-szer nagyobb – négy év alatt 200 milliárdos – összegű tiltott pártfinanszírozás, ráadásul nem amerikai magánadományokból, hanem az emberek adójából. Szerinte „ez a teljesen nyilvánvaló választási csalás a szemünk előtt zajlott és zajlik most is”.

Végül kiderült, Hadházy Ákos jól gondolta, vita nem volt, leszavazás igen, sőt, Vejkey Imre KDNP-s bizottsági elnök azért kioktatta arról, hogy mit tehet az ellenzéki politikus, így: „képviselő úr majdnem mindenről beszélhet itt a parlamentben, de bűncselekménnyel nem vádolhat senkit”.