Szivárványszínű karszalaggal szurkolt egy amerikai, hátracsavart karral vitték ki a rendőrök a stadionból

nepszava.hu;

futball;szurkoló;Egyesült Államok;amerikai;karszalag;szivárvány;Katar 2022;

2022-11-29 23:57:00

Az eset az Egyesült Államok–Irán mérkőzés előtt történt.

Szivárványos karszalag viselése miatt kísérték ki kedden a katari Al Thumama stadionból az Egyesült Államok Irán elleni mérkőzése előtt az amerikai Brian Davist – számolt be a történtekről a Yahoo Sports Rasmus Tantholdt dán újságíró Twitter-bejegyzései nyomán. A szurkoló azt mondta, eleve így jött be a stadionba, ahol a bejáratnál a biztonságiak nem kifogásolták a karszalagot, sőt azt mondták neki, hogy „viselheti”.

Ehhez képest már elfoglalta a helyét, amikor oda léptek hozzá a rendőrök, kicsavarták a karját, Davis szerint nagyon agresszívek voltak. Később egyéként maga tett közzé egy fotót azzal a szöveggel, hogy „kicsit eseménydús volt ez a nap, de készan álla szurkolásra.

Az ügy előzménye, hogy még a vb kezdetekor közös nyilatkozatban jelentette be hét európai ország – Anglia, Wales, Belgium, Hollandia, Németország, Svájc és Dánia – labdarúgó-szövetsége, hogy a válogatottja kapitánya a korábbi elképzelésektől eltérően mégsem fognak a melegjogokat, toleranciát és egyenlőséget hirdető szivárványszínű OneLove karszalagban pályára lépni a katari futball-világbajnokság mérkőzésein. A FIFA ugyanis büntetőintézkedésekkel fenyegette meg a csapatokat.

The moment Brian Davis was thrown out from the stadium. @FIFAWorldCup officially said it’s fine to wear rainbow colors at stadiums in Qatar during the World Cup. Qatar police seems to disagree. Who’s in charge? pic.twitter.com/wd4fs8E4Dp