Batka Zoltán;

korrupció;vita;lemondás;Integritás Hatóság;

2022-12-02 10:20:00

Mégsem megy el a Integritás Hatóság vezetője a kerekasztal-vitára a korrupcióellenes világnapon

Helyette a Transparency International jogi igazgatója, Ligeti Miklós ugrik be.

Lemondta a nemrég létrehozott Integritás Hatóság (IH) elnöke, Biró Ferenc a részvételét az „Áttörés a korrupcióellenes küzdelemben vagy szemfényvesztés? A jogállamisági mechanizmus hatása Magyarországon” – című kerekasztal-beszélgetésen.

Mint arról beszámoltunk, korábban úgy volt, hogy Biró Ferenc is részt vesz december 9-én a Transparency International (TI) a Korrupcióellenes Világnap alkalmából szervezett vitáján, ahol Balázs Péter volt külügyminiszterrel, Hack Péter jogászprofesszorral és Király Júliával, a Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnökével beszélgetett volna.

Biró Ferenc részvételének az lett volna az érdekessége, hogy az IH újdonsült elnöke itt debütált volna a korrupcióellenes civil szakma előtt. Bár neve résztvevőként korábban szerepelt a TI honlapján is, az újonnan kiadott programból már kimaradt a neve. Helyette a TI jogi igazgatója, Ligeti Miklós ül be a beszélgetésre, aki az IH mellett működő konzultatív testület, a Korrupcióellenes Munkacsoport tagja lett.

Az EU nyomására, a befagyasztott uniós források felszabadítása érdekében létrehozott, elvileg korrupcióellenes IH létrejöttének körülményei során nem érvényesült az átláthatóság, így az ígért független és átlátható pályázat során a kiválasztási folyamatot teljes egészében az Orbán-kabinethez kötődő emberek végezték, az oda kinevezett elnök és alelnökök életrajzát sem kapta meg a nyilvánosság, a pályázatukba pedig azóta sem volt mód betekinteni, továbbá Biró Ferenc ígérete ellenére nem tartott azóta sem sajtótájékoztatót az IH-ról.

Csütörtökön az IH úgy nevezte ki a Korrupcióellenes Munkacsoport (KM) civil tagjait is, hogy jó részüknek csak a nevét közölte, és még azt sem, hogy pontosan mivel foglalkozik az illető, a pályázataikat pedig szintén nem tették közzé. Ugyan a testületbe végül bekerültek az ismert, korrupcióellenes civil szervezetek képviselői, ám mellettük jó pár olyan civil tagot is delegáltak, akiknek nem ismert a korrupcióellenes szakmai munkája, vagy éppen úgy fest, hogy erős kormányközeli kapcsolatrendszerük is van. Az IH létrejöttével az EU Bizottság sem volt elégedett, mivel több pontban bírálta az új szervezet hiányosságait és többek között ezek miatt a Magyarországnak járó fejlesztési alapok jó részének a befagyasztását javasolta az EU pénzügyminisztereinek.