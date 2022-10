P. L.;

twitter;Kanye West;Elon Musk;

2022-10-29 06:44:00

Kanye West visszatért a Twitterre, miután Elon Musk átvette az uralmat a platformon

Az ismert rappert korábban antiszemita megjegyzései miatt tiltották ki.

Amint arról lapunk is beszámolt, Elon Musk hosszas huzavona után végül 44 milliárd dollárért megvette a Twittert, amelynek tulajdonosaként azonnal kirúgta a cég vezetésének több prominens alakját. Egy nappal a cég tulajdonjogának átvétele után más változásokat is látni, például visszatért a platformra Kanye West, akinek profilját antiszemita bejegyzések miatt tiltották le a múlt hónapban - írja a Reuters.

A hírügynökség felidézi, a Grammy-díjas rapper hasonló büntetést kapott a Meta tulajdonában lévő Instagramon is, ellenben megveszi az amerikai konzervatívok körében népszerű Parler alkalmazást.

Elon Musk teljes erőbedobással látott neki a Twitter megreformálásának. A dél-afrikai származású milliárdos üzletember magát az abszolút szólásszabadság hívének tartja, azonban elmondása szerint azt is szeretné megakadályozni, hogy a közösségi média-platform a gyűlölködés színhelye legyen. Nemrégiben egyébként azt is kilátásba helyezte, hogy Donald Trump korábbi amerikai elnököt is visszaengedi a platformra, akit még 2021-ben tiltottak ki azt követően, hogy a Capitolium több halálos áldozattal járó ostroma előtt felhergelte követőit. Donald Trump - aki egyébként korábban Elon Muskon is köszörülte a nyelvét egy ízben - úgy kommentált, örül, hogy a Twitter „épeszű” emberek kezébe került.

Kanye West körül a közelmúltban elsősorban antiszemita kijelentései miatt szaporodtak meg a botrányok, számos egyéb mellett megszakította vele együttműködését ügynöksége, a CAA, felbontotta vele szponzori szerződését az Adidas, s a róla tervezett dokumentumfilmet sem fogja elkészíteni az MRC film- és tévéstúdió. De egyéb botránya is akadt, például pereskedésnek nézhet elébe George Floyd családjával, miután egy podcastműsorban azt állította, hogy a férfi fentanilmérgezés következtében halt meg, nem pedig azért, mert kilenc percig térdelt a nyakán Derek Chauvin rendőr.