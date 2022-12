nepszava.hu;

tanárok;Kepes András;kirúgások;fenyegetőzés;Belügyminisztérium;Maruzsa Zoltán;tankerületek;

2022-12-02 20:16:00

„És hogy állunk az önök erkölcsével?” – kérdezte meg Kepes András az oktatásügyi felelősöktől

„Régi igazság, hogy az erős képes belátni a hibáit, nyitott arra, hogy akár mások segítségével változtasson. Aki ehelyett erőt fitogtat, igyekszik megfélemlíteni a másik felet, az gyönge és gyáva” – fogalmazott.

Kemény szavakat intézett Kepes András író pénteki Facebook-bejegyzésében az oktatásügyi felelősökhöz az újabb tanárelbocsátások után.

Az író ki is emeli, hogy várt egy napot, mert nem akart első indulatból reagálni a szerdai eseményekre, amikor is három budapesti gimnáziumból nyolc tanárt rúgatott ki a Belügyminisztérium. Mint arról a Népszava is beszámolt, a nyolc elbocsátott tanár közül hat a Karinthy Frigyes Gimnáziumban tanított, az elbocsátásuk miatt pedig ellehetetlenült az ország egyik legjobb kéttannyelvű gimnáziumának működése.

Kepes András ezután felsorolja a siralmas állapotban lévő magyarországi oktatást sújtó tényezőket, egyebek között azt, hogy 16 ezer tanár hiányzik a rendszerből, a diákok és a pedagógusok egyaránt túlterheltek, érzelmi és mentális problémákkal küzdenek.

Az író ezután kemény szavakat intéz az oktatásügyi felelősökhöz.

„Régi igazság, hogy az erős képes belátni a hibáit, nyitott arra, hogy akár mások segítségével változtasson. Aki ehelyett erőt fitogtat, igyekszik megfélemlíteni a másik felet, az gyönge és gyáva. Az erőszakkal elért győzelem egyébként sem ér többet egy vereségnél, mert csupán ideig-óráig tart, és szégyen követi!” – zárja a bejegyzését.