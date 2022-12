Á. Z.;

csökkentés;Országház;gázfogyasztás;

2022-12-06 08:53:00

Hidegben tartják a képviselőket, az egynegyedére csökkent az Országgyűlés gázfogyasztása

Túlteljesítették az EU-s elvárásokat.

2022 szeptemberében 8, egy hónappal később, októberben már 75,3 százalékkal csökkent az Országgyűlés gázfogyasztása – közölte az atv.hu kérdésére az Országgyűlés Hivatala.

, “ezt parlamenti munkavégzése során Ön is tapasztalhatja, hiszen az Országgyűlés hivatali helyiségeiben csak kisebb ingadozással tér el ettől a hőmérséklet

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszer a szeptember 8-i Kormányinfón jelentette be, hogy az Európai Bizottság elvárásának megfelelően az állami intézményekben csökkentik a gázfogyasztást, a a kórházak és a bentlakásos otthonok kivételével sehol nem lehet magasabb az átlaghőmérséklet, a home office-t viszont nem támogatják. 18 fok van a minisztériumokban és a Karmelita kolostorban is, az MNB-re viszont nem vonatkozik a döntés. Az Országgyűlés Hivatala most azt írta, irányadónak tekinti az állami intézményekre előírt 18 fokos átlaghőmérsékletre vonatkozó rendelkezéseket.

Az Európai Bizottság eredetileg 25 százalékos csökkentésre kérte az EU-tagországokat, ezt azonban Varga Mihály pénzügyminiszter közelmúltbeli bejelentése szerint szerint túlteljesítették, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett 101 hivatali épületben szeptemberben 55,9 százalékkal, októberben 81,2 százalékkal csökkent a gázfogyasztás a tavalyi évhez képest. Ez 1,3 milliárd forint megtakarítást jelent a költségvetés számára.