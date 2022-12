nepszava.hu;

futsal;Szijjártó Péter;versenyképesség;állami támogatások;Külgazdasági és Külügyminisztérium;Benkő Szilárd;

2022-12-06 12:50:00

Állami százmilliók erősítették Szijjártó egykori futsaltársa cégeinek versenyképességét

Benkő Szilárd üzleti karrierje a Coviddal szinte egy időben robbant be Magyarországon.

Nagyon is jól jött Benkő Szilárdnak, a Dunakeszi Kinizsi egykori futsaljátékosának, hogy volt csapattársa, Szijjártó Péter a külgazdasági és külügyminiszter – írja a Telexen a Direkt36, kiemelve: a fideszes politikus egyik legrégebbi ismerősét akkor sem hagyta az út szélén, amikor már nem sportolt, mert éveken át volt a legközelebbi munkatársa, kabinetfőnöke a minisztériumban. Benkő a tárcától ugyan 2015-ben távozott azzal, hogy a magánszektorban folytatja a pályafutását, ami be is vált neki: valósággal szárnyal az üzleti világban, és mindehhez százmilliókat kapott a külügytől is.

A tényfeltáró cikk szerint Szijjártó volt csapattársának egyik cége, az Eutek Építő Kft. 2020-ban közel 300 millió forint értékű, vissza nem térítendő állami forráshoz jutott Szijjártó minisztériumának egyik háttérintézményétől. Erre a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került cégek pályázhattak, hogy ne kelljen kirúgniuk az alkalmazottaikat. A támogatásért cserébe az Eutek négy darab munkahely megőrzését és 560 millió forintnyi beruházást vállalt. Az nem világos, milyen beruházásról volt szó, de a cég csaknem 260 millió forintos profittal zárta az évet. Egy év múlva pedig 750 millió forint osztalék kifizetéséről határozott a társaság.

– Benkő 2022-ben egy cégén keresztül 95 százalékos tulajdonosa lett egy évi többmilliárdos bevételű építőipari vállalkozásnak is. A Ver-Bau Kft. egy több évtizede működő vállalkozás, melynek az elmúlt években nagy összegű állami megrendelései voltak, 2020-ban elnyertek például egy 2 milliárdos kórházépítési projektet. Idén nyáron a korábban a Buddha Bar Hotelt is üzemeltető, kormányközeli arab nagybefektetőktől vásárolt egy ingatlankezelő céget is, így két Andrássy úti ingatlannak is tulajdonosa lett – szedte csokorba a Direkt36.

A támogatások ügyéről Benkő Szilárd nem kívánt nyilatkozni, a külügyi tárca szerint azonban „a támogatási program, amelyben Benkő cége is részesült, rendkívül sikeres volt, és többek között 12 600 munkahely jött létre általa”. A Benkő Szilárdra vonatkozó konkrét kérdésekre ők sem válaszoltak.