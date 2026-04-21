Késve döntött a miniszter, nincs kirándulás

Sorban mondják le a határon túli magyar területekre szervezett őszi kirándulásokat az iskolák, mert nem született időben döntés az állami támogatásokról - értesült a Népszabadság. A napilap egy zalai általános iskola esetéről számolt be, a tanárok Aradra szerették volna elvinni diákjaikat október 6-án, hogy ott az 1849-es mártírokra emlékezzenek, az utazást azonban az utolsó pillanatban kellett elhalasztani - hiába nyertek ugyanis állami támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) pályázatán, a pénzt nem kapták meg időben.