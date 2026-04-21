Együttműködnek az erdélyi magyarság megmaradásáért, megmaradnak a romániai magyarok szerzett jogai, de ki fogják vizsgálni, a levélszavazás szabálytalanságait, megelőzik a választási csalást, és az állami támogatások felhasználását tíz évre visszamenőleg fogják vizsgálni.
Miközben anyagilag az egyházak helyzete sokkal jobb, mint korábban, a kormányzat által teremtett anyagi függőség egész biztosan nem tesz jót a hívek számának alakulása szempontjából.
Szaniszló Sándor XVIII. kerületi polgármester szerint azt eddig is tudták, hogy az ellenzéki vezetésű önkormányzatok helyett a kormánypártiak kapnak több pénzt, de ez már pártállami gyakorlat.
Mintegy 1300 milliárd forintot költött eddig a magyar állam, hogy letelepítse az e-mobilitással foglalkozó ázsiai cégeket.
A neonáci-nyilas rendezvényeket szervező egylet alapító elnöke, aki nem más mint Lezsák Sándor parlamenti alelnök veje, hivatalos beszámolóban ismertette a Bethlen Gábor Alapkezelő 85 milliós kiegészítését.
A 18 év alattiak energiaital-vásárlását korlátozó törvényjavaslatot nyújtott be nemrégiben két kormánypárti képviselő. A fiatalok körében jó ideje aggasztóan népszerű, már-már víz helyett fogyasztott dobozos, koffeintartalmú termékek hozzáférésének tiltása minimum szokatlannak tűnik. De miért vártak az ötlet felmerülése után nyolc évig, és miért döntöttek pénzt még a közelmúltban is a Hellbe?
Nulla forintot kaptak a nemzetközileg is elismert, itthon is keresett előadó-művészeti szervezetek, közöttük Pintér Béla és Társulata.
A vállalkozások a magyar költségvetésből ez eddigieken túl további közvetlen forrásokhoz, kedvezményes kamatozású kölcsönökhöz, adókedvezményekhez juthatnak.
Benkő Szilárd üzleti karrierje a Coviddal szinte egy időben robbant be Magyarországon.
Van, aki a térség régi-új fideszes országgyűlési képviselőjét, Lázár Jánost sejti a háttérben.
Az Orbán- kormánynak megtetszett Toroczkai László polgármesteri irányításával zajjló migránsüldözés.
Első ütemben 2022 végéig elsősorban felújítások lesznek, utána épülhet sportcsarnok, uszoda, lőtér, hotel és számos más ingatlan.
A borász maga bulizta ki, hogy állami támogatást kapjon. Eközben több vendéglátóhely az összeomlás szélén áll.
Ötmilliárdos összértékben írt ki pályázatot a legszegényebb települések kisvállalkozásainak a kormány, ám úgy tűnik, ebből is a tehetősebbek részesülnek.
Ausztria utolérése illúzió, amíg a kormány hatalmas támogatásokkal újabb összeszerelő üzemeket csábít Magyarországra.
Öt alkotást - köztük két regényfeldolgozást és két történelmi filmet - támogat a médiatanács összesen 600 millió forinttal a televíziófilmek gyártását célzó Fehér György-pályázaton - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Kommunikációs Igazgatósága pénteken az MTI-vel.
Jóval messzebbre, a kormány legfelsőbb köreihez is elér az állami cégek visszás támogatásai körüli botrány - informál közleményében Ujhelyi István, az MSZP alelnöke, Európai Parlamenti képviselő.
A legnagyobb magyar könyvszakmai szervezet, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) tiltakozását fejezte ki a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Kft. (KMTG) íróakadémiájának 400 millió forintos állami támogatása miatt, valamint kifogásolja azt is, hogy a kormány egy jelenleg is elérhető könyvsorozat megjelenését támogatja 600 millió forinttal.
Sorban mondják le a határon túli magyar területekre szervezett őszi kirándulásokat az iskolák, mert nem született időben döntés az állami támogatásokról - értesült a Népszabadság. A napilap egy zalai általános iskola esetéről számolt be, a tanárok Aradra szerették volna elvinni diákjaikat október 6-án, hogy ott az 1849-es mártírokra emlékezzenek, az utazást azonban az utolsó pillanatban kellett elhalasztani - hiába nyertek ugyanis állami támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) pályázatán, a pénzt nem kapták meg időben.
Az országgyűlési választásokhoz közeledve sorra jelenti be a kormány az egyházaknak járó különböző állami támogatások tervezett növelését. Az egyik legnagyobb költségvetési kiadást jelentő tételről, a Vatikáni Szerződés módosításáról szóló törvényjavaslatról már jövő héten szavazhat az Országgyűlés, de a katolikusok még jobban járnak a többi elismert felekezetnél. Nem panaszkodhatnak a hittantanárok sem.