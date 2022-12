MTI-Népszava;

Európai Unió;hitelfelvétel;soros elnökség;helyreállítási terv;globális minimumadó;

2022-12-06 22:25:00

A cseh uniós elnökség kimondta, hogy egy csomagban kezelik a magyar helyreállítási terv, az Ukrajnának nyújtandó hitel és a globális minimumadó ügyét

Ha egy kérdésben nincs megállapodás, a többiben sincs – jelentette ki Zbynek Stanjura cseh pénzügyminiszter.

Egy csomagban kezeljük a magyar helyreállítási terv, az Ukrajnának nyújtandó 18 milliárd eurós pénzügyi támogatás és a globális minimumadó ügyét: ha egy kérdésben nincs megállapodás, a többiben sincs - jelentette ki Zbynek Stanjura cseh pénzügyminiszter szerdán Brüsszelben. A EU soros cseh elnökségét képviselő Stanjura az uniós tagállamok pénzügyi és gazdasági minisztereinek (Ecofin) tanácskozását követően nyilatkozott a sajtónak.

Zbynek Stanjura közölte, a csomag jóváhagyása attól is függ, Magyarország milyen intézkedéseket tesz az uniós költségvetés védelme érdekében. Éppen ezért a cseh elnökség felkérte az Európai Bizottságot, hogy adjon ki egy frissített értékelést a magyar helyzet kapcsán, amely lefedi a magyar kormány legutóbbi jogalkotási előrelépéseit is - hangsúlyozta a cseh tárcavezető. „A cseh elnökség teljes mértékben elkötelezett a kompromisszum megtalálása mellett. Ha ezt pár napon belül elérjük, akkor már csak technikai kérdés, hogy év végéig megállapodjunk a teljes csomagról, ami videokonferencia keretében meg is történhet” - jelentette ki Stanjura.

A cseh pénzügyminiszter elmondta, Ukrajnának sürgősen szüksége van a támogatásra, és a forrásoknak el kell jutnia az országba, akár 26 vagy 27 uniós tagállam hozzájárulásával. „Mindent megteszünk, hogy a pénz Ukrajnába érjen, akár az A, akár a B terv szerint, de bármilyen áron” - szögezte le.

Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke a sajtótájékoztatón elmondta, Ukrajna jelentős finanszírozási hiánnyal néz szembe, ezért a 18 milliárd eurós támogatás első részletének folyósítására már januárban számít. Ma nem sikerült megállapodást elérnünk erről a kérdésről, a munka a következő napokban folytatódik - tette hozzá. Elmondta továbbá, a költségvetési rendelet kedden elfogadott módosítása lehetővé teszi, hogy az Európai Bizottság előkészítse a pénzügyi infrastruktúrát ahhoz, hogy a pénzeszközök gyorsan, január elején eljussanak Ukrajnába - amint politikai megállapodás születik a 18 milliárd eurós csomagról.

Dombrovskis kifejtette, hogy a pénzügyminiszterektől megkapta a frissített értékelés elkészítésére vonatkozó felkérést a magyar helyzet kapcsán. „Az idő sürget, a magyar nyelvű jogszabályok mennyisége miatt nehéz lesz néhány nap alatt új értékelést adni, de az EB konstruktívan vesz részt a munkában, és megtesszük, amit tudunk” - szögezte le.