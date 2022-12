P. L.;

2022-12-11 12:47:00

Erdogan utoljára méretteti meg magát a török elnökválasztáson

Legalábbis erre utalt egy beszédében.

Egy szombati beszédében arra utalt Recep Tayyip Erdogan török elnök, hogy a jövőre esedékes országos választásokon utoljára méretteti meg magát a tisztségért - számolt be az Euronews.

Erdogan beszédében úgy fogalmazott, reméli, 2023-ban még utoljára megkapják a támogatást, utána pedig "szent zászlónkat átadjuk a fiataljainknak."

A portál felidézi, Erdogan pártja, az Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) 2003 óta van hatalmon, a hatalmat pedig feltett szándékuk is megtartani, azonban a párt népszerűsége csökkent, miután az elmúlt egy évben súlyos csapások érték Törökországot, az újabb rekordokat döntő infláció - ami a Török Statisztikai Hivatal szerint is 85,51 százalékra emelkedett, de a valós ráta akár még ennél is magasabb lehet -, a török líra összeomlása következtében nagyon sok török állampolgárnak csökkent az életszínvonala, megdrágultak az importáruk, s a háztartások, valamint a vállalkozások vásárlóereje is csökkent. Persze az elnök sokkal inkább arról szeret beszélni, hogy az elmúlt 20 évben szerinte évszázados problémákat oldottak meg és irigylésre méltó szolgáltatási infrastruktúrát hoztak létre.

Recep Tayyip Erdogan állítása szerint egy új, demokratikus és egyszerű török alkotmányt szeretne létrehozni, ami alapján azonban sokan leginkább azt sejtik, hogy a legfeljebb két elnöki ciklust engedélyező alkotmányos korlátot kívánja módosítani. "Nemzetünk tizenöt választáson tett minket elsővé, így a nemzet akaratát felhasználva haladunk előre közös célunk, a nagy és erős Törökország felé vezető úton" - fogalmazott a választásokra utalva.

A török elnök 69. életévét tölti be 2023 februárjában. 2003 és 2014 között Törökország miniszterelnöke volt, 2014. augusztus 28-tól látja el az államfői posztot.