2022-12-12 19:58:00

Csaknem 30 centiméteres a hó Kékestetőn, országos fagyok jönnek

A Mátrában és a Bükkben jellemzően igazi téli, havas táj fogadja a látogatókat. A következő napokban szeles időjárás várható, szerdáig napsütéssel, később felhőkkel, sokféle csapadékkal.

Igazi tél költözött magasabb hegységeinkbe, sok helyen 20-25 centiméteres a hó; a hétvégi és vasárnap éjszakai havazást követően vastag hótakaró borítja be a Mátrát és a Bükköt is – írja az Időkép a síelők.hu adataira is hivatkozva. A Kékestetőn már 28, Mátraszentistvánon 15, Bánkúton 1, a Bakonyban található Eplényben pedig 10 centiméteres a hó. A portál hótérképe folyamatosan frissül.

Hétfőn az ország keleti-északkeleti harmadán havazott még, napközben sokfelé többórás napsütést élvezhettek a szabadban lévők, hózáporokat már csak északon valószínűsítettek az előrejelzések délután és az esti órákban. A következő két éjjel, különösen a derült, szélcsendes, vastagabb hóval északi tájakon mínusz 15 fokig hűlhet a levegő.Kedd hajnalra nyugalomba jut az észak-északnyugat felől érkezett hideg, sarkvidéki eredetű levegő, országszerte jelentősen csökken a felhőzet, és a szél is gyengül, mérséklődik. Mindez erős kisugárzást eredményez, így országszerte fagyni fog. A legtöbb helyen -4 és -10 fok közé hűl le a levegő, de a Bakonyban és az északi tájakon, ahol vastagabb hótakaró borítja a tájat, -10 foknál is hidegebb lesz. A leghidegebbre a borsodi és nógrádi térségben számíthatunk.

Szerda hajnalra délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, de az éjszaka első felében még kevesebb felhő lesz fölöttünk, így a hófödte északi tájakon ekkor még lehetnek -15 fok közeli minimumok. A hét közepétől enyhébb, nedvesebb levegő érkezik fölénk, felmelegedés jön, csütörtökre virradóan már jelentősen szelídülnek a fagyok, ekkor már a leghidegebb tájakon sem hűl le a levegő -5, -6 fok alá. A délkeleti szelet többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Ismét fagyos lesz a hajnal, napközben pedig -3 és +4 fok közötti értékeket mérhetünk.

Csütörtökön naposabb és felhősebb tájakkal is találkozhatunk. Napközben csak elszórtan alakulhat ki kisebb eső, havas eső, majd este nyugat felől egy kiterjedt csapadékmező érkezik, de ez főként esőt hozhat magával. Néhol élénk lehet a déli-délkeleti szél. Enyhébb időre van kilátás, kora délután 2-9 fokot mérhetünk. Pénteken egy újabb mediterrán ciklon esős időt hozhat, délkeleten egy-egy zivatar sem kizárt. A kissé szeles időben 2 és 12 fok között alakulhatnak a maximumok, délen, délkeleten számíthatunk az enyhébb időre. Szombatra feltámadó északnyugati széllel lehűlés érkezhet, és az esőt is egyre többfelé válthatja fel havas eső, havazás.