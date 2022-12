P. L.;

média;Varga Zoltán;nyomás;NER;

2022-12-13 22:53:00

„Ez neked nem kell, az egészséged a fontos, meg a párkapcsolatod” – mondta a 24.hu tulajdonosának a NER-közeli barátja

Varga Zoltán a fokozódó fideszes nyomás ellenére sem szeretné eladni a Centrál Médiacsoportot.

A kormánypárti nyomás ellenére sem tervezi eladni a többek között a 24.hu-t, a Nők Lapját és a National Geographic magyar kiadását is sorai között tudó Centrál Médiacsoportot Varga Zoltán - derül ki a korábban Pegasus-kémszoftverrel is megfigyelt üzletember Forbes-nak adott interjújából.

Az interjú elején az uniós költségvetési csalás gyanúja miatti kihallgatásáról esett szó, ezzel kapcsolatban Varga Zoltán úgy fogalmazott: „a legfontosabb, hogy maga az ügy az nem ügy. Ahogy megismertem a nyomozati iratokat, biztosan mondhatom, hogy ez egy karaktergyilkosság. Semmilyen bűntettet nem követtem el. Egy teljesen normál módon történő értékesítést csináltunk végig, ami másfél évig tartott.” A médiamogul elmondta, amikor kilépett a NAV ajtaján, negyven perccel később megjelent az Orbán-kormány szócsöveként működő Magyar Nemzeten, majd húsz perccel később az összes, szintén Fidesz-közeli megyei lap online felületén ugyanaz a cikk, s ugyanígy a másnapi a Magyar Nemzet címlapja mellett az összes megyei lap címlapján megtalálható volt a történet.

Varga Zoltán kifejtette azt is, hogy bár indirekt módon, de érkezett hozzá vételi ajánlat is, egy NER-közeli barátja ugyanis az őt lejárató cikkek után elhívta kávézni és közölte vele, hogy

A médiamogul hozzátette, látott már olyan tranzakciókat, amikor visszautasíthatatlan ajánlattal szereztek meg cégeket, de nála rossz helyen kopogtatnak. „Egy életem van, és azt becsülettel szeretném leélni. Úgyhogy nem opció, hogy eladjam a Centralt. És mivel én pont nem függök senkitől, ha valakinek, akkor szerintem nekem kell példát mutatnom. Miért hátráljak meg? Nem tettem semmi rosszat, tisztességesen élem az életemet” - válaszolta a NER-közeli barátnak.

A kérdéses ügy vonatkozásában Varga Zoltán kifejtette, mindent szabályosan csináltak, az érintett tranzakciót a Magyar Fejlesztési Bank és a jegybank is jóváhagyta. Ehhez képest 2021 nyarán a fideszes Budai Gyula az üzletember elmondása szerint törvénytelenül, tudta és engedélye nélkül jutott az irataik birtokába, azokat ugyanis nem a NAV foglalta le. Azt is közölte, hogy Budai Gyula feljelentése hemzseg a hazugságoktól és a téves állításoktól. „Az egy másik vizsgálat tárgya lesz, hogyan jutott Budai a privát és ügyvédi levelezésem birtokába, és mit keresett Budai feljelentése a gyanúsításom előtt a Magyar Nemzet szerkesztőségében” - tette hozzá.

Amint arról beszámoltunk, Varga Zoltán nemrég a Politiconak is nyilatkozott, akkor elmondta, nyomásgyakorlásnak és az egyre fogyatkozó független hangok elhallgattatási kísérletének tekinti az ellene zajló eljárást. A fideszes nyomás elmondása szerint még az életmód-kiadványokra is kiterjed, különös tekintettel a Nők Lapjára, amely vidéken is népszerű. Az utóbbi időben olyan kérések is érkeztek, hogy fideszes politikusok jelenjenek meg a kiadvány címlapján. A követelést elutasították, és a továbbiakban is el fogják utasítani - mondta.