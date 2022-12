P. L.;

2022-12-11 18:43:00

Varga Zoltán: olyan kérés is érkezett, hogy fideszes politikusok jelenjenek meg a Nők Lapja címlapján

A Pegasus-kémszoftverrel is megfigyelt médiamogul szerint a rá nehezedő kormánypárti nyomás csak részben szól róla, sokkal inkább a teljes elitnek üzeni azt, hogy ha kritikusak a hatalommal szemben, megtorlásra számíthatnak.

Nyomásgyakorlásnak és az egyre fogyatkozó független hangok elhallgattatási kísérletének tekinti az ellene zajló eljárást Varga Zoltán médiamogul, a többek között a 24.hu-t, a Nők Lapját és a National Geographic magyar kiadását is sorai között tudó Centrál Médiacsoport tulajdonosa. Varga a Politiconak úgy nyilatkozott, az esete csak 20 százalékban szól róla, 80 százalékban inkább a teljes elitnek üzeni, hogy megtorlásra számíthatnak, amennyiben nem a Fidesszel vannak és kinyítják a szájukat.

Az üzletember kormányközeli magánszemélyek megkereséseiről számolt be, amelynek alkalmával befolyásolni próbálták például a 24.hu híradásait, bizonyos cikkeket el akartak tüntetni, mire ő közölte, hogy ez nem fog megtörténni. Ugyanakkor a fideszes nyomás még az életmód-kiadványokra is kiterjed, különös tekintettel a Nők Lapjára, amely a nagyvárosokon kívül is népszerű, márpedig „ha valami nagyon fontos a kormánynak, az a vidéki lakosság” - fejtette ki Varga Zoltán, hozzátéve, az utóbbi időben olyan kérések is érkeztek, hogy fideszes politikusok jelenjenek meg a kiadvány címlapján. A követelést szintén elutasították, és a továbbiakban is el fogják utasítani - rögzítette a médiamogul.

Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy Varga Zoltánt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó uniós költségvetési csalással gyanúsítják, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) már ki is hallgatta. A Centrál Médiacsoport tulajdonosa ellen a fideszes Budai Gyula feljelentése nyomán indult eljárás. Érdekesség, hogy a Magyar Nemzet néven megjelenő kormánypárti szócső a jelek szerint előbb tudta, mi van a Varga Zoltán elleni feljelentésben, mint hogy Varga Zoltánnak megmondták volna. Papp Gábor, a médiamogul ügyvédje szerint mindenesetre ügyfele semmilyen bűncselekményt nem követett el, a vele közölt gyanúsítás hiányos és a büntető jogszabályok téves értelmezésén alapul, emiatt a gyanúsítással szemben panasszal éltek.

Varga Zoltán most a Politiconak az ügyben azt mondta, politikai eszközről van szó, több mint 200 kormánypárti sajtótermékben jelentek meg az őt lejárató anyagok. Az ellene felhozott vádak hamisak és jogellenesen megszerzett adatokon alapulnak. Szerinte mindez a megfélemlítés új formája Magyarországon, ugyanis amivel gyanúsítják, azért 2-től 12 évig terjedő börtönbüntetés jár. Az Orbán-kormány ezzel a török és az orosz utat járja a sajtóhoz való viszony kérdésében - vélekedett.

Varga Zoltán egyébként egyike volt annak a körülbelül 300 magyarországi személynek, akit korábban Pegasus-kémszoftverrel is megfigyeltek.

A Politico megkeresésére sem a NAV, sem az Orbán-kormány nem reagált érdemben.