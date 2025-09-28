A mezőgazdasági és vidékügyi tárca korábbi vezetője ugyan 13 milliárd forintnak megfelelő kenőpénzt tehetett zsebre, de több esetben hoppon maradt, jórészt visszafizette a pénzt, így megúszta felfüggesztettel.
Tyimur Ivanovot a kedd este a munkahelyén vette őrizetbe a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).
A lehető legrosszabbkor jött a Pánhellén Szocialista Mozgalom (PASZOK) számára az Európai Parlamentben kitört botrány, amelynek főszereplője, Eva Kaili a párt tagja volt.
A szocialista polgármester a gyanú szerint egy parkolási cég nyereségének a felére tartott igényt.
Bíróként dolgozó élettársával közösen találták ki, hogyan lehet jól lehúzni a gyanúsítottat.
A végrehajtói kar elnöke a kormányhivatalnál akart kijárni használatba vételi engedélyt, amelynek valóságtatalmát utólag nem ellenőrizték.
A bukott igazságügyi államtitkár egy alkalommal azt is kifejtette, az Emmi egy trágyadomb, ahol olyan lusta, kisebbségi komplexussal rendelkező emberek dolgoznak, akik máshol sehol sem kellenek.
A lébényi autópálya-rendőrök a vádhatóság szerint rendszeresen sápolták a kamionok vezetőit, 50 euróért komoly szabálytalanságok felett is szemet hunytak.
Az erőmű nagyjából ugyanaz a típus, mint amit Paksra készül építeni a Roszatom.
A házkutatások során több mint tízezer euró készpénz került elő. A zsebbe dolgozó rendőrök akár 2-től 8 évig terjedő börtönt is kaphatnak.
A Bács-Kiskun megyei egészségügyi cég korábbi ügyvezetője 26 millió forintot kapott, hogy kedvező irányba terelgesse egy milliárdos NFÜ-pályázat kivitelezését. Megbízói kudarcot vallottak, ráadásul mindannyian börtönbe kerülhetnek.
Bűnszövetségben, összehangoltan fogadhattak el kenőpénzt a röszkei átkelőnél dolgozó NAV-osok, közülük tizenhárman előzetes letartóztatásba kerültek.
Feltűnő igyekezettel cáfolja a kormánygépezet az új botrányt: elcsalt milliárdok vándoroltak keletre, hogy aztán arab strómanok befektetéseiként bukkanjanak fel újra itthon.
Sok ezer euróért vásárolt hamis papírokkal szerezhettek magyar állampolgárságot ukrán bűnözők, akik így szabadon mozoghatnak az EU-ban.
Nincs olyan ok, amiért Európa keresztény bajnoka, Orbán Viktor cserben hagyná a Föld első keresztény országát, Örményországot, hacsak nem neki és kormányának fizettek azért, hogy így cselekedjen - nyilatkozta Frank Engel a Fideszt is magába foglaló Európai Néppárt (EPP) luxemburgi tagja a Budapest Beaconnak a „baltás” néven elhíresült Ramil Safarov 2011-es magyar kiadatásáról.
A korábban Orbán illiberális államát nyilvánosan pártoló olasz politikusról azt gyanítja az ügyészség, hogy dollármilliókért cserébe védte az ET-ben Azerbajdzsánt civilekkel szembeni fellépését.
Jona Metzger volt jeruzsálemi, askenázi országos főrabbi tegnap egy peren kívüli megállapodás részeként beismerte, több millió sékel (egy sékel mintegy 76 forint) kenőpénzt fogadott el és több ízben követett el csalást 2003 és 2013 közötti szolgálati ideje alatt.
Abszurd módon kezdődött másodfokon a vesztegetés vádja alól első fokon felmentett Hiszékeny Dezső szocialista politikus büntetőpere hétfőn a Fővárosi Ítélőtáblán. Az ügyész a magyar nyelv nehézségével magyarázta az első fokú felmentő ítéletet, mely érvelés a védelem részéről is nyelvi elemzésekhez vezetett. Kérdés: követett-e el bűncselekményt az ügyészség.
Letartóztatták az orosz gazdasági minisztert, aki állítólag kenőpénzt fogadott el. Alekszej Uljukajevet sajtóhírek szerint akkor vették őrizetbe, amikor a pénz átvételére készült - adja hírül az Euronews.
A korrupció és a bűnözés visszaszorítása érdekében végzett közdelem folytatásaként több hónapos akciót követően a belügyminisztérium és a Biztonsági-Információs Ügynökség (BIA) emberei a szervezett bűnözés elleni ügyészséggel együttműködve az este letartóztattak négy személyt, akiket kenőpénz elfogadásával gyanúsítanak, jelentette be Biljana Popović Ivković, a belügyminisztérium államtitkára – írta a Vajdaság Ma.
A zágrábi megyei bíróság tanácsának szerdai döntése alapján Ivo Sanader volt horvát kormányfő elhagyhatta a börtönt, óvadék és egyéb óvintézkedés elrendelése nélkül - közöl Kresimir Devcic bírósági szóvivő. Sanader védőügyvédei újságíróknak elmondták: a megyei bíróság az alkotmánybíróság keddi döntésére hivatkozva szüntette meg a volt kormányfő fogva tartását. A horvát alkotmánybíróság kedden jóváhagyta Sanader ügyvédeinek fellebbezését, és úgy döntött, hogy a legfelsőbb bíróság korábban alkotmányellenesen hosszabbította meg a volt kormányfő vizsgálati fogságát.
A tapolcai időközi országgyűlési képviselőválasztás előtt négy nappal, április 8-án kezdődik meg Hiszékeny Dezső szocialista honatya, a XIII. kerület korábbi alpolgármesterének büntetőpere. Ellene vezető beosztású személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása miatt emelt vádat a Központi Nyomozó Főügyészség. És bár a vádirat is azt állítja, nem fogadott el kenőpénzt, ennek ellenére a bűncselekményt "befejezettnek tekintik".
A Mol számára nem sok jót ígér, hogy Ivo Josipovic horvát elnök azt mondta a Sanader-ítéletet kommentálva, hogy "a következmények nagyon komolyak, és a törvénytelen, valamint korrupt alapokon nyugvó kapcsolatok nem maradhatnak fenn". Ivo Sanader volt horvát miniszterelnököt ugyanis többek között azért ítélték el most jogerősen, mert a bíróság szerint kenőpénzt fogadott el azért, hogy a Mol irányítást szerezzen a horvát INA olajvállalatban.
Iratismertetéssel folytatódott tegnap a Hernádi Zsolt Mol elnök-vezérigazgató ellen, a Fővárosi Törvényszéken indított pótmagánvádas eljárás, amelyet a horvát ügyészség kezdeményezett vesztegetés vádjával.
Vádat emelt Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója ellen a horvát korrupció- és szervezett bűnözés elleni ügyészség (USKOK) a zágrábi megyei bíróságon - közölte az ügyészség.