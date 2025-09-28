Elhagyhatta a börtönt Sanader exkormányfő

A zágrábi megyei bíróság tanácsának szerdai döntése alapján Ivo Sanader volt horvát kormányfő elhagyhatta a börtönt, óvadék és egyéb óvintézkedés elrendelése nélkül - közöl Kresimir Devcic bírósági szóvivő. Sanader védőügyvédei újságíróknak elmondták: a megyei bíróság az alkotmánybíróság keddi döntésére hivatkozva szüntette meg a volt kormányfő fogva tartását. A horvát alkotmánybíróság kedden jóváhagyta Sanader ügyvédeinek fellebbezését, és úgy döntött, hogy a legfelsőbb bíróság korábban alkotmányellenesen hosszabbította meg a volt kormányfő vizsgálati fogságát.