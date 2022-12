Harcolt a női egyenjogúságért, kivégezhetik az iráni labdarúgót

P. L.;

Irán;kivégzés;tüntetések;női egyenjogúság;focista;

2022-12-14 12:57:00

Továbbra is brutálisan lép fel a hatalom.

Kivégzés várhat Amir Naszr-Azadani iráni profi labdarúgóra, miután az Iranjavan 26 éves hátvédje részt vett a női egyenjogúságért folytatott demonstrációkban. A profi labdarúgók nemzetközi szakszervezete (FIFPRO) közleményt adott ki az ügyben, ebben úgy fogalmaztak:

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.



We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph