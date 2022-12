P. L.;

2022-12-14 16:43:00

„Fontos, hogy válság idején is invesztáljon pénzt Magyarország az űrkutatásba”

Ferencz Orsolya miniszteri biztos szerint nagyon fontos az űrtevékenység, mert kritikus infrastruktúrák működhetnek a világűrben, amelyek a világgazdaság és a nemzetbiztonság alapját képezik.

Fontos, hogy válság idején is invesztáljon pénzt Magyarország az űrkutatásba - fejtette ki Ferencz Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért és űrtevékenységért felelős miniszteri biztosa a Spirit FM Exkluzív című műsorában.

A miniszteri biztos szerint nagyon fontos az űrtevékenység, mert kritikus infrastruktúrák működhetnek a világűrben, amelyek a világgazdaság és a nemzetbiztonság alapját képezik. A képességek növelése a nyugati világban is folyamatosan jelen van, mivel a NATO 2019-ben műveleti területté nyilvánította a világűrt - ismertette Ferencz Orsolya. Azt, hogy az űrkutatás fontos terület, szerinte az is bizonyítja, hogy az orosz-ukrán háborúban is nagy jelentőséggel bírnak a világűrből kapott adatok.

A magyar űrprogram keretében Magyarország újra űrhajóst tervez küldeni a világűrbe, noha Európának erre nincs lehetősége, ugyanis ember szállítására csak az amerikaiak, az oroszok és a kínaiak képesek, de egyre több európai ország szeretne változtatni ezen. Ferencz Orsolya szerint Európában ezen a kutatási területen leginkább a franciák, a németek és az olaszok dominálnak, de állítása szerint a magyar szakembereket is jegyzik már.

Javában zajlik a magyar űrhajós kiválasztása, nyolcan vesznek részt a programban, bár csak egy ember juthat fel a világűrbe - mondta. A kiválasztandó űrhajóst az amerikaiak segítségével juttatnák fel a világűrbe, de a földi irányítóközpontnál a program földön maradó tagjai is fontos szerepet kapnak. A miniszteri biztos szerint fontos, hogy válság közepette is invesztáljanak ebbe pénzt, mert úgy véli, magas a projekt megtérülése. Ezt azzal indokolta, hogy az űrkutatás szerinte nem csak az innovációs és a tudományos élet területein, hanem a nemzetgazdaságban is pozitív hatásokat fejt ki.