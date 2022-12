MTI-Népszava;

Magyar Honvédség;eskütétel;önkéntes haderő;szenteste;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;tartalékos katonák;

2022-12-15 17:02:00

A szentestéről és elrettentő haderőépítésről kaptak eligazítást eskütételükön a tartalékos katonák

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter életmódváltást is elvár azoktól, akik felveszik a mundért.

Egy eszközeiben modernné váló, a változó világ kihívásainak megfelelő, ütőképes, komoly elrettentő erőt felmutatni képes, elszánt haderőt építünk, bátor, innovatív, high-tech honvédséget – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter csütörtöki beszédében, az egységes alapkiképzést teljesítő önkéntes területvédelmi tartalékos állomány katonai eskütételén, a budapesti MH Anyagellátó Raktárbázison. Megjegyezte, „háború dúl az ország szomszédjában, ennek hatására pedig felgyorsítottuk a haderőfejlesztést”.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a katonák az esküjükkel azt mondták ki, akár életük árán is megvédik hazánkat. – Szent, nagy szavak ezek, komoly elhatározást igénylő, karakterformáló szavak, nagyon nagy vállalás – jutott eszébe a miniszternek a saját esküje, amely „ elkíséri azóta is az életét és igyekszik ahhoz méltón élni” Ezért – fogalmazott – elvárja, hogy az esküt tevők is eszerint éljék mától az életüket.

A miniszter a maga, a kormány és a honvédég parancsnoksága nevében azt ígérte, mindent megtesznek a szolgálat elismerése és a megfelelő körülmények biztosítása érdekében, míg Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka azt tanácsolta az újoncoknak, hogy „szenteste gondoljanak azokra, akik már hozzájuk hasonlóan viselik az egyenruhát és hazájukat szolgálják”.

Összesen 147-en tettek esküt azok közül, akik november 7-én vonultak be a területvédelmi zászlóaljakhoz, Budapestre, Debrecenbe, Szolnokra, Kecskemétre, Egerbe és Várpalotára „felkészítésre”, ami egy öthetes katonai alapkiképzési és egy kéthetes lövész alapozó kiképzési ciklusból állt. A szerződéses katonai szolgálatra felvett állomány jövő év januárjában kerül majd az úgynevezett műveleti besorolású, tehát nem területvédelmi katonai szervezethez, ahol megkezdi katonai szolgálatát.