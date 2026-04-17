Az NVB hitelesített egy szakszervezeti kezdeményezést, de az még nem jogerős. Ha azzá válik, legalább kétszázezer aláírást kellene összegyűjteni, hogy a parlament köteles legyen kiírni a referendumot. Magyar Péter korábban azt ígérte, a leendő Tisza-kormány enélkül is döntene.
A TEK ment érte, aztán kórházba vitték.
A Vas megyei Kőszegszerdahelyen rongálódott meg a berendezés. A hírek szerint az előfizetők akár még ma telefonálhatnak és internetezhetnek, a szakemberek már dolgoznak az ideiglenes megoldáson.
A katolikus egyházfő imával, szeretettel és mérséklettel teli ünneplést kívánt.
Bár a katolikus egyházfő már nyomát sem érzi egy hónappal ezelőtti betegségének, az esti órákra már több éve előrehozott éjféli mise nagy részét ülve kíséri majd.
Viszont szeretnének valami garanciát arra, hogy egységesen nem nyitnak majd ki az üzletek.
Csendes éj, szentséges éj.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter életmódváltást is elvár azoktól, akik felveszik a mundért.
Akad olyan templom, ahol korábbi időpontban vagy szabadtéren tartják majd a szertartást.
Szentestére felfüggesztik az éjszakai kijárási tilalmat.
A miniszterelnök szombaton újabb gazdaságvédelmi intézkedéseket jelent be, hétfőn pedig végre megtudhatjuk, milyen lesz a szentesténk.
Hiába próbálták a kormánynál elérni a kereskedelemben dolgozók, hogy szenteste napján maradjanak zárva az üzletek, így a munkáltatókat próbálják meggyőzni arról, hogy dolgozóikat is megilleti az ünnepre készülődés joga.
Orbánt unokák borították be, Gyurcsány máglyarakást készített, Lázár magával Jézuskával konzultált – a legerősebb üzenetet azonban a Momentum elnökétől kaptuk.
Isten szeretete Jézus születésével ingyen áradt a földre, a világot csak akkor tehetjük jobbá, ha mi is ajándékok leszünk mások számára – mondta szenteste az egyházfő.
Daniel Kehlmann Szenteste című drámája igencsak az elevenünkbe vág. Napjaink rettegett jelenségéről a terrorról szól. A szerző az elkövető és az üldöző nézőpontját ütközteti.
Nem egy napon múlik az ország versenyképessége – figyelmeztet a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért küzdő Magyar Szakszervezeti Szövetség. Közben a helyi köztisztviselők negyedik sztrájkjukra készülnek.
Az emberek számára fontosabb lett volna, ha a szenteste napját tölthetik munka nélkül - közölte az LMP országgyűlési képviselője azt követően, hogy az Országgyűlés megszavazta a nagypéntek szabaddá tételét.
Több ezren gyűltek idén is szenteste a Palesztin Hatóság területén található Betlehemben, hogy Jézus szülőhelyén ünnepeljék a karácsonyt, és részt vegyenek a Születés Temploma melletti Szent Katalin templomban tartott éjféli misén.
A kormány által korábban megváltoztatott nyitvatartási szabályok értelmében szenteste napján csak legkésőbb délig, az ezt követő három napon pedig egyáltalán nem nyithatnak ki a boltok és áruházak. Így legkorábban csak december 28-án, hétfőn az ajándékcserék rohamának kezdetekor vásárolhatunk.
Egy pécsi buszmegállóban két 16 éves fiú annyira megvert egy 36 éves férfit, hogy az a kórházban meghalt. A feltételezett elkövetők elismerték a bűncselekményt - írja a police.hu.
Feleségével töltötte a szentestét az egykori Damu Roland. A színész jól viselkedik a rács mögött, lehet, nem csak efféle kedvezményeket kap, de hamarosan szabadulhat is - írja a Bors.