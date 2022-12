Králik Emese;

üzemanyag;Magyarország;lopás;

2022-12-19 10:25:00

Nőtt az üzemanyaglopások száma idén Magyarországon

Sokszor nehéz volt üzemanyaghoz jutni.

Egyre többen keresik a benzin vagy gázolaj leszívásához használt „lopócsövet” – erről beszélt lapunknak hetekkel ezelőtt, még az árstop, üzemanyag-hiányos időkben egy vidéki műszaki boltot működtető vállalkozó.

Bár akkor úgy vélekedett, a legtöbben talán csak trükközéshez veszik, vagyis a magánautóba tankolt olcsó üzemanyagot szívják le, hogy a céges járműbe töltsék át, alighanem ennél többről volt szó. Lapunk ugyanis megkereste az Országos Rendőr-főkapitányságot, hogy megtudjuk, nőtt-e az üzemanyaglopások száma az idén, amikor is sokszor nem lehetett elég benzint, gázolajat venni. A kapott statisztikák pedig arról árulkodnak: bár nem minden „kategóriában”, de több ilyen eset történt.

A szabálysértések, azaz a kisebb értékre elkövetett üzemanyag-lopások száma idén jelentősen megnőtt. A bűncselekmények, vagyis a nagyobb értékre elkövetett esetek száma a benzinnél csökkent, a gázolajnál nőtt.

Mint azt az Országos Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, az 50 ezer forintot meg nem haladó szabálysértések számát egy olyan statisztikai rendszer gyűjti, amely a darabszámot veszi figyelembe. Ez leegyszerűsítve azt jelenti: egy kanna benzin és egy kanna gázolaj két jogsértésnek számít, és az üzemanyagok körébe sorolják például a kenőanyagokat is. Ilyen eset idén november végéig 16,7 százalékkal több történt, mint tavaly egész évben.

A nagyobb értékű üzemanyaglopásoknál a benzin esetében stagnálás vagy kis csökkenés várható. Míg tavaly összesen 199, addig idén november végéig 168 olyan bűncselekmény történt, ahol benzint tulajdonítottak el. Pest megyében történt a legtöbb eset, összesen 41, Bács-Kiskunban pedig a növekedés volt a legnagyobb: a tavalyi nyolcat idén év végére megduplázták a régióban tevékenykedő tolvajok.

A gázolaj népszerűbb a nagyban játszó tolvajok körében: tavaly 233 eset történt, idén novemberig bő 4 százalékkal több. A fővárosban (10 nagy értékű lopás), Győr-Moson-Sopronban (17), Hevesben (16), Somogyban (8), Jász-Nagykun-Szolnokban (12), Tolnában (11) és Vas megyében (9) is nőtt az ilyen esetek száma. A legtöbb ilyen bűncselekményről Pest megyében (45) és Szabolcsban (27) értesült a rendőrség.

Ugyanakkor a rendőrség felhívta a figyelmet több olyan momentumra is, ami árnyalhatja a képet. Mint kiemelték, a hasonló szabálysértések és bűncselekmények száma 2021-ben alacsonyabb volt a „szokásoknál”, ez pedig feltehetőleg a világjárvány miatt bevezetett korlátozásoknak tudható be. A számsorokat torzíthatja az is, hogy a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények statisztikai adatait a nyomozás után gyűjtik össze.

Időközben az is bizonyossá vált, hogy voltak, akik valóban trükköztek a hatósági áras üzemanyag átfejtésével. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) december elején számolt be egy ilyen esetről. Egy magyar rendszámú kisteherautót és traktort ellenőriztek a pénzügyőrök Gyulán, egy parkolóban. A NAV munkatársainak az lett gyanús, hogy a kisteherautó mögött egy szivattyú volt. A traktor egy üzemanyagkút felől érkezett a parkolóban álló teherautóhoz. Hamar kiderült, hogy az ellenőrzés napján a traktor a gyulai benzinkúton hatósági áron vásárolt üzemanyagot. Ezt aztán a parkolóban álló teherautóban lévő két, ezerliteres tartályba fejtették át. Az ellenőrzés adatai alapján aznap már tízszer töltötték át a mezőgazdasági vontatóból az üzemanyagot.