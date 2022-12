Vas András;

karácsony;kirúgás;2022;Tungsram;

2022-12-19 06:30:00

Itt a vége, kirúgást kaptak karácsonyra az eddig maradó Tungsram-dolgozók

Négy gyáregységében 30-40 dolgozója kivételével az összes alkalmazottjának felmondott a Tungsram Operations Kft. – tudta meg lapunk.

A felszámolás alatt álló cégnél januárban még nagyjából háromezren dolgoztak, a nyári felmondásokkal 1600 kerültek utcára, félezren pedig maguk kerestek új munkahelyet, az elmúlt hetekben viszont a még megmaradt, valamivel kevesebb, mint ezer munkavállalót is elküldte a fényforrásgyár.

– Január közepéig tart a felmondási idő – mondta lapunknak Sallai Gábor, a Tungsram Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke.

A közös megegyezés nagy eredmény, hiszen így nem kellett várni a felszámolási eljárás végére, ráadásul azok, akik évtizedeket húztak le a cégnél, rosszabbul jártak volna, mint a mostani megállapodással, amikoris a Munka Törvénykönyve szerinti hat hónapos bérüket kapták meg.

Eredendően ennél is több járt volna nekik, ám a cégvezetés február közepén egyoldalúan felmondta a kollektív szerződés több pontját, az egyik, amit megváltoztattak, hogy nem az eredeti megállapodás szerint, hanem csak a Munka Törvénykönyve alapján jár a végkielégítés. A szakszervezet szerint mindez komoly érvágás az utcára kerülőknek, hiszen akik nyugdíj előtt állnak, akár nyolc havival kevesebb végkielégítést kaptak, de azok is kéthavit buktak, akik csak tíz évét dolgoztak a gyárban.

Lapunkban folyamatosan beszámoltunk a nagy múltú gyár problémáiról. A kormány stratégiai partnerének számtó Tungsram vezetése áprilisban, a választás után jelentette be – vélhetően nem véletlenül a voksolás utánra időzítve –, hogy a remélt fejlesztések helyett a túlélésért küzd. A 2018-ban ismét magyar kézbe került cég a tartozásai miatt előbb 1600 dolgozója elbocsátását jelentette öt telephelyéről, Zalaegerszegről, Nagykanizsáról, Hajdúböszörményből, Újpestről és Kisvárdáról – utóbbi gyáregységtől mindenkit elküldtek, s be is zárt –, majd az Eximbank inkasszója után csődeljárásba menekült. A csődegyezségi tárgyalások azonban kudarcba fulladtak, ugyanis a cég – a svájci BusinessCreations csoport bevonásával – megpróbált ugyan megegyezni hitelezőivel, ám az állami tulajdonú Eximbank nemet mondott az ajánlott konstrukcióra, így elkerülhetetlenné vált a felszámolás megindítása. Lapunknak a Tungsram vezetése úgy nyilatkozott, céljuk, hogy az eljárás alatt egyezséget kössenek a hitelezőkkel és kilábaljanak a felszámolásból, s tovább folytatják működésüket. A tervek szerint kisebb leányvállalatokat hoznak létre, s így a Tungsram egészséges üzletágai életben maradhatnának, hiszen a kisebb cégek vonzóbbak a befektetők számára.

– A cégvezetés folyamatosan tárgyal, állítólag több befektetőjelölt is akadt – állította Sallai Gábor. – nem tehetünk mást, bízunk benne, sikerül megoldást találniuk, és folytatódhat a termelés. Persze nem az eredeti, háromezres létszámmal, sőt, már annak is örülnénk, hogy azoknak megmaradna a munkahelye, akiknek az elmúlt hetekben felmondtak.