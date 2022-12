nepszava.hu;

bíróság;szexuális zaklatás;Los Angeles;nemi erőszak;szexuális bűncselekmények;Harvey Weinstein;

2022-12-20 12:13:00

„Hollywoodban mindenki ezt csinálta, és sokan elfordították a fejüket” - Megint nemi erőszakért ítélték el Harvey Weinsteint

A szexuális bűncselekményekért börtönbüntetését töltő egykori hollywoodi producert további 24 év börtönbüntetésre ítélhetik.

Hét vádpontból háromban ítélték el ismét szexuális bűncselekményekért hétfőn az egykori hollywoodi Oscar-díjas filmproducert, a most 70 éves Harvey Weinsteint a Los Angeles-i bíróság – írja a CNN. A korábbi nagyhatalmú filmmogul, aki a Szerelmes Shakespeare című film producere is volt, jelenleg is 23 éves börtönbüntetését tölti. Róla korábban 2020-ban New Yorkban mondta ki az esküdtszék, hogy bűnös egy 2013-ban és egy 2006-ban elkövetett szexuális erőszak és szexuális kényszerítés vádjában.

Weinsteint, aki az ügyészek szerint hollywoodi befolyását arra használta, hogy nőket magántalálkozókra csábítson, és erőszakoskodjon velük, négy Los Angeles-i nő elleni támadással vádolták meg. Most a három vádpont mindegyike, amelyben bűnösnek bizonyult, egyik vádlójához, egy modellhez és színésznőhöz kötődik, aki azt vallotta, hogy a filmmágnás bántalmazta őt egy Beverly Hills-i szállodai szobában 2013 februárjában.

A producert ebben az ügyben nemi erőszak mellett, idegen tárggyal való szexuális behatolás és erőszakos orális aktus miatt vonták felelősségre. A bíróságon „Jane Doe 1”-ként azonosított nő azt vallotta, hogy azon a kilenc évvel ezelőtti éjszakán Weinstein örökre tönkre tette az életét, majd a büntetőpert is valóságos pokolként élte meg a tanúk padján.

A vád képviselője záróbeszédében Weinsteint olyan „titánnak” nevezte, aki hollywoodi hatalmát arra használta, hogy nőket kizsákmányoljon és elhallgattasson. A bebörtönzött férfi mindezek ellenére minden vádpontban ártatlannak vallotta magát, vallomást nem tett, sőt szóvivője, Juda Engelmayer az ítélet kapcsán csalódottságának hangot, azt mondta, hogy fellebbezést terveznek, és a volt prducer „készen áll arra, hogy továbbra is harcoljon az ártatlanságáért”. Eleinte egyébként 11 bűncselekmény elkövetésével vádolták meg, de négy esetben indoklás nélkül ejtették a vádat.

A Los Angeles-i Kerületi Ügyészség szerint Weinsteint most további 24 év börtönbüntetésre ítélhetik. Az esküdtek kedden térnek vissza a bíróságra, mérlegelni a végső döntést, és a vádhatóság abban bízik, hogy a most elvetett négy vádpontot is felülvizsgálják majd, amelyekben eddig nem jutottak dűlőre.

Elizabeth Fegan, Siebel Newsom ügyvédje, akit a bíróság Jane Doe 4-ként azonosított, szintén csalódott, és Winsteinről határozottan állította, hogy őr egy „sorozatragadozó”, míg a perben fellépő ügyvédeit „szexizmussal, nőgyűlölettel és megfélemlítéssel” is megvádolta. A többi sértett nő, akiknek ügyét érdemben még nem tárgyalták szintén azt vallotta, hogy a producer megerőszakolta őket.

Harvey Weinstein ügyével, és annak kipattanása nyomán világszerte kibontakozott #MeToo mozgalommal kapcsolatos cikkeink itt olvashatók.