#MeToo: Mind érintettek vagyunk

A jogkezelés hiányosságai, az elkövetők tettei felett szemet hunyó munkatársak és az áldozatok kiszolgáltatott helyzete is szerepet játszik a hallgatásban és a felmentésben, derül ki a Harvey Weinstein szexuális zaklatásira fényt derítő amerikai újságírók She Said című kötetéből.