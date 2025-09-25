A volt vezérkari főnök, a Tisza Párt szakértője szerint történelmi példáink mutatják, hogy a hatalmi bosszú nemcsak a politikai ellenfeleket sújtja, hanem ártatlanokat is.
Határozottan és a világi törvényeknél szigorúbb előírások szerint lépnek fel a gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekményekkel szemben - ígéri az MKPK.
A 60 éves Till Lindemann tagadja a vádakat.
A „csak az igen számít igennek” néven emlegetett törvény megszüntette a különbséget jogi értelemben a szexuális visszaélés és nemi erőszak között, és ez kiterjedt a két bűncselekmény büntetési tételeire is, amelyek akár nagyban is különbözhetnek egymástól. A hiba miatt 978 esetben csökkentették szexuális bűnelkövetők büntetési tételét, további 104 elítéltnek pedig könnyebbé vált ezáltal a szabadulás. Az ellenzéki Néppárt a kormány lemondását követeli.
A szexuális bűncselekményekért börtönbüntetését töltő egykori hollywoodi producert további 24 év börtönbüntetésre ítélhetik.
Jön a Jézuska is, ha jó leszel – súgta kiskorú áldozata fülébe az alkalmazott, aki hiába szökött meg, elkapták.
Bebizonyosodott, hogy bedrogozott és megerőszakolt egy nőt az amerikai komikus, és az ítélet szerint börtön vár rá ezért. Ő az első, akit a #MeToo kezdete óta már el is ítéltek.
Ha a parlament is elfogadja az új büntetőeljárási törvényt, akkor a jövőben csak egyszer lehet kihallgatni a szexuális bűncselekmények áldozatává vált gyermekeket. Ezen egyszerre kell majd jelen lennie a nyomozónak, ügyésznek, nyomozási bírónak, és ha kell a pszichológusnak is, továbbá kötelező lesz videóra venni a beszélgetést – tudta meg a hvg.hu.
Szexuális bűncselekmények, szélsőjobboldali randalírozás és zsebtolvajlás árnyékolta be a múlt csütörtökön kezdődött és hétfőn befejeződött kölni farsangi fesztivált - számolt be a helyi rendőrség közleményében. Tájékoztatásuk szerint a népünnepélyen összesen 673 feljelentést tettek a résztvevők, amelyből 55 szexuális bűncselekményről szólt.
Elfogadta az Országgyűlés a büntető törvénykönyv módosítását: mostantól nem évülhetnek el a gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények. Célja az elrettentés: a gyerekekkel fajtalankodók sosem lehetnek biztonságban, ha tettük kiderül, évtizedek múltán sem marad következmények nélkül. Ugyanakkor lapunk által felkeresett szakértők szerint a törvénynek vagy csak nagyon kevés, vagy egyáltalán nincs visszatartó ereje, a visszamenőleges jogalkotás ráadásul a bizonyítást is nehezítheti és visszaélésekre is alkalmat adhat.
Elfogadta az Országgyűlés kedden a büntető törvénykönyv (Btk.) módosítását, hogy ezentúl ne évülhessenek el a gyermekekkel szembeni szexuális bűncselekmények.
Vizsgálatot indít a brit kormány az 1980-as években magas politikai körökben eltussolt szexuális bűncselekmények ügyében, jelentette be a hét elején Theresa May belügyminiszter. David Cameron brit kormányfő már korábban megígérte, "minden követ megmozgatnak", hogy az elhallgatott gyermekzaklatási eseteket felderítsék, s a még életben lévő bűnösöket bíróság elé állítsák.