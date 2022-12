Papp Zsolt;

költségvetés;államháztartási hiány;államadósság;rendeleti kormányzás;rendeleti költségvetés;

2022-12-20 13:27:00

Az Orbán-kormány már most 850 milliárddal nagyobb hiányt tervez, mint amit a költségvetési törvény engedélyezne

Az államháztartás pénzfogalmi 2023-as hiánycélját a kabinet 3200 milliárd forintra emelte meg. Továbbra sincs érvényes 2023-a költségvetése az országnak.

A parlament július közepén fogadta el a jövő évi költségvetés tervezetét, és már akkor lehetett látni, hogy a kormány illuzórikus büdzsét készített: a kormány akkor 4,7 százalékos gazdasági növekedéssel, 8,9 százalékos inflációval és 2352 milliárd forintos pénzforgalmi hiánnyal számolt, ez utóbbi a GDP 3,5 százalékának felel meg. A kabinet az utóbbi hetekben jelentette be, hogy egy teljesen új költségvetést készít, ám azt nem terjeszti a parlament elé, hanem rendeleti úton módosítja. (Egy jogállamban elképzelhetetlen, hogy egy törvényt a kormány rendelettel felülírhasson, ám Magyarországon a ukrajnai háború miatt elrendelt különleges jogrend ezt mégis lehetővé teszi.)

Bár már csak alig tíz nap van hátra az évből, a magyar kormánynak mind a mai napig nincs használható költségvetési terve 2023-ra. Utoljára ilyen 1991-ben fordult elő, amikor is 1992-es költségvetést a parlament az év utolsó napján december 31-én fogadta el, és rekordgyorsasággal ki is hirdették azt a Magyra Közlönyben. Egy darabig nem is lesz még érvényes költségvetése az országnak, ugyanis Varga Mihály pénzügyminiszter szerdán egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a rendeleti költségvetés az „év végéig megjelenik" a Magyar Közlönyben – tudósított az eseményről a Portfolio.hu. (Lapunk továbbra sem kapott meghívót az PM sajtótájékoztatójára.) A miniszter szerint a kormány szerdán, az év utolsó ülésén tárgyal a rendeleti költségvetésről.

A jövő évi költségvetés kereteiről továbbra keveset tudunk: Varga Mihály most újfent elmondta, hogy a kormány 2023-ra 1,5 százalékos gazdasági növekedéssel és 15 százalékos inflációval számol. A miniszter azt sem tudta megmondani, hogy milyen mértékben csökkenti lakástámogatási programokat (otthonfelújítási támogatás, csok stb), erről is csak később születik döntés. A kormány arra számít,

A miniszter azt is megerősítette, hogy továbbra is tartják a 3,5 százalékos GDP arányos hiánycélt, ám ez a brutális infláció miatt a pénzfogalmi hiány erőteljes növelését is jelenti. (Az infláció növeli a GDP értékét, ezért ugyanakkora GDP-arányos hiányhoz jóval magasabb nominális hiány rendelhető.) Kurali Zoltán az Államadósság Kezelő Központ igazgatója árulta el, hogy

Az államadódáság ennél kissé nagyobb mértékben, 3400 milliárd forinttal nőhet, ekkora nettó kötvénykibocsátásra készül az ÁKK 2023-ban – mondta Kurali a Portfolio.hu tudósítása szerint. Az év elején a kormány egy nagyobb devizakötvény-kibocsátást is tervez, ami elérheti a 4 milliárd dollárt (1500 milliárd forintot), de az államadósság finanszírozásban jelentős részben támaszkodnak a lakosság kötvényvásárlásira is.