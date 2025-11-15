Az Orbán-kormány 860 milliárd forintot akar elkölteni a költségvetés védelmi tartalékából, kár, hogy ebben jelenleg mindössze egymilliárd forint van – derül ki az erről szóló rendeletből. Ez újabb eladósodást, hitelfelvételt vetít előre.
Képzeljünk el egy országot, ahol a törvényhozásnak nincs második kamarája, az államfőt nem közvetlenül választják (hanem az egykamarás parlament által), minden fontosabb közjogi tisztségviselőt az egykamarás országgyűlés választ (többnyire az államfő jelölésére), a legfontosabb normákat, a sarkalatos törvényeket is ez a testület hozza, és magát az alkotmányt is ez az országgyűlés alkotja meg. Őrültség? Igen.
Az oktatás, az egészségügy a rendvédelem a jövő évi módosított költségvetés nagy vesztesei – ezek ágazatok egyetlen plusz fillért sem kapnak, ami 15-20 százalékos reálértékcsökkenést jelent a kiadásokban.
Matolcsy György nem írta alá a kabinet rendeleti költségvetését, amit egyébként néhány óra alatt tekintett át a testület.
Az államháztartás pénzfogalmi 2023-as hiánycélját a kabinet 3200 milliárd forintra emelte meg. Továbbra sincs érvényes 2023-a költségvetése az országnak.
Rendeleti büdzsé készül.
A Párbeszéd Magyarországért (PM) szerint az államháztartási törvény módosításával a kormánytöbbség bevezette a rendeleti költségvetést.