2022-12-22 17:43:00

Tragikus Covid-csatára készül az egyik sanghaji kórház, az újévre 12 millió fertőzöttre számítanak

A kínai nagyvárosban – bár már nincs zárlat – egyes városrészek szinte kihaltak, az egyik szupermarket pedig azért nem nyitott ki, mert minden alkalmazottja beteg.

Sanghaj 25 milliós lakosságának fele a jövő hét végére, szilveszterre, újévre megfertőződik, készüljenek fel a Covid-19 elleni „tragikus csatára” – szólította fel személyzetét a kínai metropolisz egyik kórháza a Reuters csütörtöki cikke szerint. Hozzátették, hogy a koronavírus nagyrészt ellenőrizetlenül söpör végig az országon, miután a tiltakozások hatására feloldották a járványügyi korlátozásokat. Az egészségügyi hatóságok ugyan az elmúlt két napban egyetlen egy halálesetről sem számoltak be, miközben a temetkezési irodák forgalma meredeken nőtt.

Kína szerdán már második egymást követő napon nem számolt be újabb Covid-halálozásról, annak ellenére, hogy a temetkezési irodák dolgozói azt mondják, hogy szolgáltatásaik iránti kereslet meredeken nőtt az elmúlt héten. A fertőzöttek száma körül is nagy a zűrzavar. Miközben a hatóságok a tünetmentes esetek nagy, több százezres számát közlik, a sanghaji Deji Kórház szerint eddig több mint 5,4 millió pozitív eset lehet, és Kína fő kereskedelmi központjában 12,5 millióan fertőződhetnek meg az év végéig.

A hivatalos adatokat egy brit egészségügyi adatszolgáltató cég, az Airfinity is cáfolta, és elemzése szerint a fővárosban, Pekingben és egy déli tartományban is gyorsabban emelkednek az esetszámok. – Az idei karácsony estéje, újév napja és a holdújév nem lesz biztonságos – figyelmeztetett a csaknem 400 alkalmazottat foglalkoztató magánkórház.

Az írás arra is felhívja a figyelmet, hogy Sanghajban az év derekán két hónapig tartó zárlat volt, hatalmas gazdasági károkat okozva, miközben százezrek fertőződtek meg a koronavírussal, és közülük több százan meg is haltak. A zárlatra emlékeztettek csütörtökön is a sanghaji utcák, egyes városrészek pedig szinte teljesen kihaltak. – Minden alkalmazottunk beteg – egy szupermarket dolgozója, aki bezárta az üzletet.