nepszava.hu;

Japán;Észak-Korea;Dél-Korea;Egyesült Államok;Wagner;ballisztikus rakéta;fegyverszállítás;orosz-ukrán háború;

2022-12-23 16:24:00

Észak-Korea tagadja, hogy fegyvert szállított volna az oroszoknak, mellesleg kilőtt két ballisztikus rakétát

Dél-Koreát és Japánt nem csak a fegyverszállítás aggasztja, és tiltakoznak az újabb, ENSZ BT által tiltott rakétakilövések miatt is.

Az észak-koreai külügyminisztérium tagadta, alaptalannak és abszurdnak nevezte azt a sajtóértesülést, amely szerint lőszert szállított volna Oroszországnak – írja a Reuters. Bár csütörtökön, ahogy arról a Népszava is beszámolt, az Egyesült Államokban a Fehér Ház nem csupán megerősítette a fegyverszállítás tényét, hanem azt is közölte, hogy a zsoldosokból álló hírhedt orosz Wagner-csoport már ki is fizette az első részletet.

Észak-Korea ugyanakkor közleményében éppen az Egyesült Államokat ítélte el, amiért „halálos fegyvereket” adott Ukrajnának. Phenjan a „japán média hamis” jelentésének tudja be a fegyverszállítási botrányt, mert arról elsőként a Tokyo Shimbun számolt be részletesen, kitérve arra, hogy vonatszállítmányt küldtek Oroszországba, ahova a következő hetekben továbbiak mennek.

A Reuters az üggyel kapcsolatban azt is megjegyezte, hogy a Wagner Group tulajdonosa, Jevgenyij Prigozsin „pletykának és spekulációnak” nevezte az észak-koreai üzletet, amit viszont a dél-koreai külügyminisztérium elítélt, és emlékeztetve: Phenjant az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata értelmében eltiltották minden fegyverüzlettől. Hozzátették, támogatják azt az amerikai törekvést, hogy az ENSZ BT-ben napirendre tűzzék a kérdést.

Az egész ügyet beárnyékolhatja az is, hogy mintha csak válaszképpen, mellesleg pénteken Észak-Korea két rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát lőtt ki Phenjan térségéből. A dél-koreai hadsereg szerint ez a legutóbbi két kilövés része az idei, példátlan számú rakétakísérlet-sorozatnak. A kilövések után Toshiro Ino japán védelmi miniszter közölte, országa pekingi diplomáciai csatornákon keresztül határozott tiltakozást nyújtott be Észak-Koreának.