2022-12-24

A szükség nagy úr, három órával kezdés előtt már gyerekes családok vártak ételosztásra a Népligetben

Sokan vannak bajban.

Szombat reggel 9 óra előtt megkezdődött a sorszámosztás Népligetben, a Krisna-hívők ételosztásán. A kordonokból kialakított sorban 20-an állnak, de folyamatosan érkeztek az emberek. A környéken körülbelül 50-en ácsorogtak az ételosztásra várva, amely délben kezdődik. Gyerekes családokat is lehetett látni az érkezők között.

Sajtóközleményükben a Krisna-hívők azt írták, december 24-26. között mindegyik nap 12 órától napon déltől várják a családokat a Planetárium épülete mellett. Az érkezők meleg ebédet, friss pékárut, forró teát, indiai édességet, gyümölcsöket és egy csaknem 20 összetevőből álló élelmiszer ajándékcsomagot vihetnek haza.

„A hatósági áras élelmiszerek helyett más, hasznos főzési alapanyagok kerülnek majd a segélycsomagba, mint sárgaborsó, rizs, tartós tej, konzervek, valamint tele lesz olyan finomságokkal, csokoládéval és csemegékkel, amik igazán ünnepivé teszik ezt a három napot a nélkülöző családok számára is” – hangzik a közlemény, amely kitér arra is, hogy már nemcsak a családok, hanem a karitatív szervezetek is bajban vannak. A Népszava erről hosszú cikkben számolt be nemrég.