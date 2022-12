Herszont lőtték az oroszok, legkevesebb öt ember meghalt

Á. Z.;

2022-12-24 12:50:00

Ez nem érzékeny tartalom, ez a realitás – komentálta a támadást Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Legkevesebb öt ember meghalt, 20-an pedig megsebesültek, amikor szombaton orosz tüzérségi támadást érte Herszont, a Dél-Ukrajnában fekvő hasonnevű megye székhelyét.

A támadás utóhatásairól Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is posztolt fényképeket a Twitteren. Ezeken az égő autókon kívül holttesteket is lehet látni. A politikus kommentárja szerint ez nem érzékeny tartalom, hanem a herszoni valóság, „öldöklés megfélemlítésül és élvezetből”, a világnak pedig látnia kell, hogy Ukrajna a „korlátlan gonosz” ellen harcol.

This is not sensitive content – it's the real life of ????????.

Kherson. On the eve of Christmas, in the central part of the city. It's terror, it's killing for the sake of intimidation and pleasure.

The world must see what absolute evil we are fighting against. #russiaisateroriststate pic.twitter.com/ll1KAjHRom