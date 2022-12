MTI-Népszava;

Oroszország;Dmitrij Medvegyev;Vlagyimir Putyin;fenyegetőzés;orosz-ukrán háború;

2022-12-26 18:33:00

Ismét Putyin helyettese lett az atomcsapással és világháborúval is fenyegetőző Medvegyev

A volt orosz elnök és kormányfő, aki szerint ők a Sátán ellen harcolnak Ukrajnában, most hazája úgynevezett hadiipari bizottságában kapott bizalmi pozíciót.

Új, első elnökhelyettesi tisztséget hozott létre Vlagyimir Putyin elnök az orosz hadiipari bizottságban, amelyre Dmitrij Medvegyevet, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettesét nevezte ki. A már hatályba is lépett rendeletet, hétfőn tették közzé az orosz „jogi portálon”.

Putyin, aki mellesleg Alekszandr Kurenkovot, a rendkívüli helyzetek minisztériumának vezetőjét is kooptáltatta a hadiipari bizottság tagjai közé, most eddigi harcostársát és jobbkezét emelte újabb pozícióba. Így az orosz elnöknek jelenleg már két tisztségben is helyettese Medvegyev, akit a nemzetbiztonsági bizottság elnökeként még 2020 januárjában tette meg második vezetővé.

Dmitrij Medvegyev 2008 és 2012 májusa között Oroszország elnöke volt, mivel az orosz alkotmány akkor megtiltotta, hogy az államfő, azaz Vlagyimir Putyin két mandátum letöltését követően újra jelöltethesse magát. Ezért ekkor szerepet cseréltek, és Putyin lett a miniszterelnök, majd 2012-ben újabb elnöki ciklusa kezdetén Medvegyev lett a kormányfő, s ezt a posztot 2020 januárjáig viselte.

Dmitrij Medvegyev az Ukrajna elleni orosz agresszió februári kezdete óta leginkább azonban militáns, fenyegetőző és ellenfeleit becsmérlő nyilatkozatokkal vétette észre magát. Ezek sorában azt állította, hogy „az emberiség létét veszélyeztetik az Oroszország elleni szankciók, az Egyesült Államok szövetségeseit pedig „hitvány korcsoknak” nevezte.

Később Medvegyev arról értekezett, hogy „a Nyugat lenyelné, ha Oroszország atomfegyvert vetne be Ukrajnában”, majd arról, hogy ők valójában a Sátán ellen harcolnak, az ukránokat pedig „egy rakás őrült náci drogfüggőnek” nevezte, akiknek „a degeneráció miatt csöpög állukról a nyál”. Putyin jobbkeze nemrég azt vizonálta, hogy „a Nyugat egyre közelebb kerül a világháborúhoz”.