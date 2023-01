Gy. D.;

2023-01-07 09:21:00

Hiába a képviselőházi republikánus többség, kínkeservesen sikerült csak megválasztani Kevin McCarthyt házelnöknek

McCarthynak számos engedményt kellett tennie a Republikánus Párt keményvonalas részének, csak a 15. szavazási körben sikerült megválasztani. Közben a republikánusok trumpista szárnyának képviselője, Matt Gaetz majdnem össze is kapott egyik párttársával.

Kevin McCarthy republikánus képviselőt választották meg az amerikai képviselőház új elnökének – adta hírül a BBC.

Bár a republikánusok a félidős választásoknak köszönhetően többséget szereztek a képviselőházban – a szenátusban megmaradt a demokrata többség –, McCarthyt nagy nehezen sikerült csak megválasztaniuk a képviselőház elnökének.

A Republikánus Párt keményvonalas része ugyanis nem volt hajlandó megszavazni őt amiatt, mert nem tartják őt elég konzervatívnak. McCarthynak emiatt számos engedményt kellett tennie, ami azonban pont a mérsékelteket bőszítette fel, akik attól tartanak, hogy az engedmények megnehezítik az alsóházi republikánus többség számára a hatékony irányítást.

McCarthynak végül a 15. szavazási körben sikerült elegendő mennyiségű szavazatot szereznie, miután a republikánusok hat „pártütője” is beadta a derekát helyi idő szerint péntek este. Köztük volt Matt Gaetz is, aki olyannyira felhúzta párttársát, Mike Rogerst, hogy utóbbit fizikailag is vissza kellett tartani, miközben kiabált és a republikánusok nagy trumpistájának számító politikusra mutogatott.