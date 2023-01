Gy. D.;

harcok;Wagner;Jevgenyij Prigozsin;orosz-ukrán háború;

2023-01-07 22:30:00

Elárulta a Wagner Csoport vezetője, miért akarják mindenáron elfoglalni Bahmutot

Eközben Oroszország újabb rakétatámadásokat hajtott végre szerte Ukrajnában annak ellenére, hogy korábban egyoldalú tűzszünetet hirdetett az ortodox karácsony alkalmából.

Felfedte szombaton a Vlagyimir Putyin orosz elnök „szakácsaként” ismert Jevgenyij Prigozsin, a Wagner Csoport vezetője, hogy a „földalatti városhálózat” miatt akarják zsoldosai és az orosz erők elfoglalni a keleti-ukrajnai Bahmut városát – jelentette a Reuters hírügynökség.

A Wagner zsoldosai és az orosz erők több mint öt hónapja próbálják meg bevenni a várost. Egyes elemzőket gondolkodóba ejtett, miért lehet annyira szükséges az orosz félnek Bahmut, hogy érte akár pirruszi győzelmet is arasson, tekintve, hogy az oroszok súlyos veszteségeket szenvedtek el a város elfoglalásáért folytatott harcokban.

Putyin „szakácsa” azt állította, hogy a földalatti komplexumokban az első világháború óta tároltak fegyverkészleteket. Ezenkívül azt mondta, Bahmut „komoly logisztikai központnak” számít, egyedülálló védelmi erődítményekkel.

A Reuters szerint a Wagner Csoport vezetője a környékbeli só- és egyéb bányákra utalhatott, amelyekben egy több mint 100 mérföldes alagútrendszer és egy hatalmas földalatti helyiség is található, ez utóbbi békésebb időkben futballmérkőzéseknek és komolyzenei koncerteknek is otthont adott.

Egy fehér házi tisztségviselő mindazonáltal még csütörtökön azt mondta, Washington úgy véli, hogy Prigozsin kereskedelmi okokból akarja átvenni az ellenőrzést a környékbeli só- és gipszbányák felett. Az állítólag földalatti katonai célú felhasználásukról nem beszélt.

Eközben Oroszország újabb rakétatámadásokat hajtott végre szerte Ukrajnában annak ellenére, hogy korábban egyoldalú tűzszünetet hirdetett az ortodox karácsony alkalmából. Az újabb csapásokban legalább két ember lelte halálát. Mint azt a The Guardian megjegyzi, az újabb támadások nem sokkal azután kezdődtek, hogy az Egyesült Államok további 3,75 milliárd dolláros katonai és egyéb segélyt jelentett be Ukrajna számára. Ez az első katonai segélycsomag, amelyben a „harckocsi-gyilkosnak” nevezett Bradley páncélozott járművek is szerepelnek.