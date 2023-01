Marnitz István;

üzemanyag;Magyarország;forgalom;2022;árstop;

2023-01-13 14:00:00

Kilőtt az üzemanyagforgalom, a magyarok rászoktak a márkás kutakra

Tavaly csaknem negyedével több benzin és gázolaj fogyott a márkás töltőállomásokon, mint 2021-ben. Az ok az árstop.

Tavaly a 2021-es szintnél 22,8 százalékkal több üzemanyagot értékesítettek a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) tagvállalatainak kútjain – tette közzé csütörtök délután a márkás hazai láncokat képviselő szervezet. Ez csaknem 4,7 milliárd liter üzemanyagot jelent, ami közel 20 százalékkal meghaladja az eddigi, 2019-es rekordot is. Ebből a gázolaj hajszál híján 3 milliárd, míg a benzin 1,7 milliárd litert képviselt. 2021-hez képest dízelből 24, benzinből pedig 21 százalékkal fogyott több. A gázolajértékesítés a szintén 2019-es csúcsszintjét 21 százalékkal haladta meg, míg a benzin egész 2007 óta tartott fogyasztási rekordját döntötte meg 6 százalékkal.

Külön figyelemre méltó a 95-ös benzin forgalmának csaknem 38 százalékos ugrása, ami a korábbi évek során egyre nagyobb arányt elérő prémiumtermékek értékesítésének 41 százalékos visszaesésével hozható összefüggésbe. Ez arra utal, hogy a 2020-ban megnövelt bioarányú 95-ös hatósági áron mégis csak megfelelt azoknak az autósoknak, akik régebbi gyártású gépjárműveibe az alacsonyabb bioarányú, viszont jóval drágább prémiumbenzint ajánlották. De tavaly kiemelt minőségű dízelből is 43 százalékkal kevesebb fogyott.

A jelenséget szakértők egyértelműen a 2021 november 15-e és 2022 december 6-a között hatályos hatósági üzemanyagárakkal hozzák összefüggésbe. Eszerint a kormány tavalyelőtt év vége felé a már akkor is rekordszintre emelkedő üzemanyagáraknak literenként 480 forintos ársapkával igyekezett gátat szabni. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy ezt követően a környező államok tarifái tovább emelkedtek, egyre több külföldi járt át hozzánk tankolni. (A kormány márciusban és májusban, két körben tiltotta el a hatósági áras tankolástól végül az összes külföldi rendszámú járművet.) De az intézkedés megszüntetésétől tartva a hazai fogyasztók is igyekeztek egyre nagyobb mennyiségeket betárolni, ami időnként pánikvásárlási hullámokba is átcsapott. Úgyszintén említésre méltó tény – amiként arra Grád Ottó, a MÁSZ főtitkára lapunknak többször is felhívta a figyelmet -, hogy

Ez a jelenség a – 2 ezer hazai kút több mint felét, a forgalomnak pedig kétharmadát képviselő - MÁSZ-tagvállalatokat hatványozottabban terhelte, nem csak termék-utánpótlási szempontból, hanem anyagilag is. Tavaly ugyanis minden hatósági áron eladott liter üzemanyagon az ágazatnak vesztesége keletkezett. Ennek nyomán a most közzétett, kiugró tavalyi emelkedési adathoz képest a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vezetett, országos összesítés vélhetőleg szerényebb emelkedést mutat majd.

A negyed évi adatok különálló értékelésével arra jutunk, hogy a jelentős forgalomugrás elsősorban az év elejét jellemezte. Az első és a második negyed év számításunk szerint a benzin esetében 30 és 28, a gázolaj tekintetében pedig 37 és 34 százalékos, egy év alatti forgalomugrást hozott. Ehhez képest a harmadik negyed év már csak 13, illetve 15 százalékos emelkedést jelentett a két termékfajta esetében az előző év hasonló időszakához képest. Ehhez képest az év utolsó három hónapja a benzinforgalom tekintetében 17 százalékos éves emelkedéssel újból némi lendületet kapott, gázolajból viszont „csak” 13 százalékkal több fogyott, mint az előző év negyedik negyedében. Ez annak figyelembe vételével is szembeötlő, hogy a hazai kutakat az év jó részében nagyarányú termékhiány jellemezte, aminek nyomán még az egy ügylet keretében vásárolható hatósági üzemanyagok mennyiségét is korlátozták. A hatósági árak decemberi, váratlan eltörlését megelőző hetet szintén pánikvásárlások, illetve immár szinte teljes áruhiány jellemezte. Az utolsó három hétre ugyanakkor a helyzet rendeződésnek indult – igaz, a hatósági árak eltörlésével a tarifák egy csapásra közel megkétszereződtek.

Szakértők szerint a magán-, illetve céges felhasználók tavalyi gazdasági helyzete a hatósági áraknál kevésbé hatott a forgalomra. Bár a mostani, igen magas tarifák 2023-ban némiképp apaszthatják a keresletet, az üzemanyagok ügyfelei az árakra hagyományosan meglehetős "rugalmatlanul" reagálnak.