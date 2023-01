nepszava.hu;

elemzés;ellenzék;csökkenés;felmérés;Fidesz-KDNP;támogatottság;Republikon Intézet;

2023-01-13 10:26:00

Republikon: tovább morzsolódik a Fidesz támogatottsága

A felmérések azt mutatják, hogy kilenc hónap alatt kilenc százalékpontot vesztettek a kormánypártok, de mindebből az ellenzék továbbra sem profitál.

Folytatódik az áprilisi választás óta tartó lemorzsolódás a Fidesz-KDNP választói körében, akik idén januárra 9 százalékponttal kevesebben vannak a 2022-es parlamenti választás adataihoz képest – számolt be a Telex a Republikon Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásának eredményeiről és annak összevetéséről az elmúlt kilenc hónap tükrében.

Mint írják a kormánypárt tavaly decemberben még 34 százalékon állt, januárra 32 százalékosra csökkent a támogatottsága támogatottsága a teljes népesség körében. A Republikon a pártpreferencia-kutatásból levont következtetése, hogy a kormánypártoknál tapasztalható lemorzsolódásnak a mostani gazdasági válság az egyik oka, de az oktatási rendszer körüli konfliktus sem tesz feltétlen jót a Fidesznek.

– állapította meg az elemzés.

Más felmérésekhez hasonlóan az is kiderült, hogy az ellenzéki pártok körében nem volt nagyobb elmozdulás az elmúlt hónapokban. A DK 1-1 százalékot tudott erősödni: a pártválasztók körében 20, a teljes népesség körében jelenleg 14 százalékon állnak. A Republikon szerint a jelenleg legnagyobb ellenzéki párt az árnyékkormányával, átigazolásokkal saját tévé indításával fenn tudta tartani a figyelmet, így tudott építkezni, és megszerezni az összefogás több választóját.

A Mi Hazánk támogatottsága januárban a pártválasztók körében 9, a teljes népesség körében pedig 6 százalékra esett vissza, míg többi ellenzéki párt esetében gyakorlatilag semmilyen elmozdulás nem történt. Eszerint a teljes népesség körében a Momentum és az MSZP 4-4 százalékon áll, az LMP és a Jobbik pedig 3-3 százalékon. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt is 1 százalékos csökkenést könyvelhetett el, ők 2 százalékon állnak, a Párbeszéd pedig stabilan tartja a 2 százalékos támogatottságát.

A pártválasztók körében egyedül a Jobbik tudott csupán egy százalékot erősödni, ami nem befolyásolja az ellenzéki erősorrendet. Ebben a kategóriában is a Fidesz-KDNP vezet 45 százalékkal, a DK-nak 20, a Mi Hazánknak 9, a Momentumnak és az MSZP-nek 6-6, a Jobbiknak 5, az LMP-nek 4, Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak 3, a Párbeszéd pedig 2 százalékos a támogatottsága.

A Republikon kutatása szerint a kisebb pártok közül jelenleg csak a Momentum, az MSZP és a Jobbik kerülnének be az Országgyűlésbe. A legnagyobb változás és egyben növekedés is a bizonytalanok kategóriájában mutatkozik: 27 százalékról 30-ra nőtt a pártot nem választók aránya decemberről januárra. A bizonytalanok számát az ellenzéki pártoktól eltávolodó, és Fidesztől lemorzsolódó választók is növelhették.