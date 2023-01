Ungár Tamás;

2023-01-13 20:12:00

Letartóztatták a próbaidős ápolót, aki injekcióval megölt egy beteget az egyik pécsi klinikán

Először úgy tűnt, tévedés okozta a tragédiát, most viszont szándékos emberölés a gyanú.

A negyvenes éveiben járó gyanúsítottat próbaidős ápolóként alkalmazták 2022. november 17-étől az egyik pécsi klinika Covid-részlegén. Az osztályon feküdt egy idős, magatehetetlen asszony, a férfi 2022. december 17-én ennek a betegnek a vénájába beadott 50 milliliter kálium-kloridot, ami miatt a nő szívmegállás következtében perceken belül meghalt.

Hogy a beteg halálát heveny kálium-mérgezés okozta, azt már az eset napján tudták, ahogyan azt is, hogy az ápoló adta be a végzetes injekciót. A férfi a klinikáról kiszivárgott információink szerint már korábban is dolgozott ápolóként, csak ezen a helyen volt próbaidős. Az említett napon arra kapott utasítást, hogy infúzió formájában (vagyis nagyságrendekkel hígítva) adja be a páciensnek a kálium-kloridot. A férfi tragédia után azt vallotta, hogy tévedett, azért adott infúzió helyett injekciót. Így eleinte foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetéssel gyanúsították, és megszüntették munkaviszonyát, pénteken viszont szándékos emberöléssé változott a bűncselekmény gyanúja.

Ezért az ügyészség indítványozta a volt ápoló előzetes letartóztatását, aminek a bíróság helyt adott. A gyanúsított és védője fellebbezett a döntés ellen, vagyis a határozat még nem végleges.

Az ügyészség egyelőre nem kíván nyilatkozni az ügyben, így nem sikerült megtudnunk, hogy milyen új bizonyítékok alapján látják megalapozottnak a szándékos emberölés gyanúját. Egyébként a kálium-klorid gyógyítási célra csakis infúzióként adható, injekcióként minden esetben halálos. Épp ezért több országban kivégzéshez használják, méreginjekcióként.