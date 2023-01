nepszava.hu;

A nemzeti konzultálók 97 százaléka egyetért az Orbán-kormánnyal

A Kádár-korszakot idéző, a kabinet propagandáját dicsérő eredményeket szombaton ismertette a kormányszóvivő.

Megvannak a nemzeti konzultáció eredményei, amelyek egyértelműek: a magyarok 97 százaléka elutasítja a súlyos károkat okozó szankciókat – jelentette be szombaton a kormány hivatalos Facebook-oldalára feltett videóban Szentkirályi Alexandra. A kormányszóvivő a Kádár-korszak választási eredményeit idéző „egyetértéshez” utólagos magyarázatként hozzáfűzte, hogy azokról a szankciókról van szó, amelyek szerintük „a háborút nem állították meg, Európának viszont rendkívüli gazdasági nehézségeket okoznak és okoztak”.

Mindez azonban még semmi – derült ki az ismertetésből – hiszen, „a magyarok elsöprő többséggel elutasítják az olajszankciókat és a tervezett gázszankciókat, mint ahogy a nukleáris energiára vonatkozó korlátozásokat is”. Sőt ugyanilyen erővel mondanak nemet a magyarok a további szankciókra is, amelyek az „tovább növelik az élelmiszerárakat vagy éppen az európai turizmusra raknak további terheket”.

Szentkirályi Alexandra arra ugyan nem tért ki, hogy az Orbán-kormány az konzultáció előtt és utána is kivétel nélkül megszavazott minden szankciót, amelyet az Európai Unió vetett ki az Ukrajnát csaknem egy éve megtámadó agresszor Oroszországra, mégis kijelentette:

A szóvivő még azt is hozzáfűzte, hogy kormánya szerint minderre azért is szükség van, mert „a szankciós politika felülvizsgálata helyett újakat akarnak bevezetni”. Ezért most a kormány hálás a kérdőíveiket kitöltő, a közlés alapján 1,4 millió embernek, aki „elmondta a véleményét”. A részleteket ugyancsak a Facebookon ismertetik majd.