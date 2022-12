Vas András;

Európai Unió;felmérés;szankció;nemzeti konzultáció;Publicus Intézet;

2022-12-19 13:26:00

Elkészült a felmérés, az emberek több mint felének fogalma sem volt, miről szól az Orbán-kormány új nemzeti konzultációja

A korábbiaknál kevesebb embert hozhatott lázba a nemrég zárult „szankciós” nemzeti konzultáció, a többség pedig a Publicus Intézet felmérése szerint azt sem tudta, miről szólt a kérdéssor.

A megkérdezettek harmada töltötte ki az Oroszországgal szemben meghozott uniós szankciókról szóló nemzeti konzultációt, s a válaszadóknak csak a 45 százaléka tudta, hogy miről is szólt a csütörtök éjfélkor véget ért kormányzati akció – derült ki a Publicus Intézet lapunknak készített közvélemény-kutatásából.

Konkrét – valóságtartalmában amúgy is ellenőrizhetetlen – számokat még nem közölt a kormány a csütörtökön befejeződött nemzeti konzultációról, de az érdeklődéssel kapcsolatban sokatmondó, hogy a hatalom az eredeti határidőt egy héttel meghosszabbította. Az addigi részvételi adatokról különféle számok jelentek meg, Orbán Viktor kormányfő már hetekkel ezelőtt egymillió visszaküldött konzultációs kérdéssorról beszélt, más kormánypárti potentátok ugyanakkor még csak néhány- vagy többszázezres részeredményről beszéltek. A Publicus felmérése szerint azonban a mostani kérdéskör a megszokottnál kevésbé mozgatta meg a választókat, még a Fidesz-KDNP szimpatizánsai körében is alacsonyabb volt a kitöltési hajlandóság, mint a korábbi nemzeti konzultációk esetében.

A kutatás szerint a kormánypárti szavazók 82, a bizonytalanok 32, az ellenzékieknek viszont mindössze a 6 százaléka küldte vissza a kérdőívet – összeségében a megkérdezettek harmada –, a legaktívabbnak – 41 százalék – a kistelepüléseken élők bizonyultak, míg a fővárosban alig minden negyedik választó reagált érdemben.

A téma amúgy láthatóan megosztotta a társadalmat: a Fidesz-KDNP ugyan azzal kampányolt, hogy a magyarok véleményét akarja megmutatni Brüsszelben, s emiatt szükséges a sokmilliárd forintnyi közpénzt felemésztő kérdezősködés, ám arról mélyen hallgattak – sőt, Orbán Viktor az egyik rádióinterjújában le is tagadta –, hogy a párt megszavazta az uniós szankciókat. Melyek támogatottsága amúgy az EU-ban – az Eurobarometer felmérése szerint – 73, de még Magyarországon is 56 százalék, vagyis a hazai többség is egyetért az Oroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekkel, vagyis ezen is múlhatott a korábbinál kisebb nemzeti konzultációs aktivitás.

A Publicus mérései alapján ugyanis az előző konzultációk esetében a Fidesz-KDNP-sek 90, az ellenzékiek 17, a bizonytalanok 47 százaléka válaszolt a kormányzat kérdéseire, ami összességében 46 százalékos részvételi arányt jelentett. A mostani, a megszokottnál nagyobb érdektelenség oka lehetett az is, hogy hiába a kormány propaganda-hadjárata, a megkérdezetteknek csak 45 százaléka tudta, egyáltalán miről is szól a jelenlegi nemzeti konzultáció – 15 százalék rossz témakört adott meg, 40 százalék nem tudta, vagy nem válaszolt –, ennek ellenére, ahogyan a felmérés kimutatta, akadtak, akik így is kitöltötték a kérdéssort…