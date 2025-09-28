Alaptörvény: gránit kontra papírkupac

Nem tudományos vitában, hanem csatában, nagy politikai küzdelemben született meg az alaptörvény, ennek a csatának pedig "mi, akik ma itt ülünk, mi vagyunk a győztesei". Erről Orbán Viktor beszélt az Országházban az alaptörvény aláírásának ötödik évfordulóján rendezett ünnepségen, amelyet a teljes ellenzék bojkottált. A miniszterelnök ezt az alkalmat is saját menekültellenes nézeteinek népszerűsítésére használta, közölte például, hogy "az iszlamizálódás alkotmányos tilalom alá esik Magyarországon." Később, a plenáris ülésen Tóbiás József, az MSZP elnöke úgy fogalmazott: az alaptörvénnyel elveszítettük a szociális jogállamot, a Párbeszéd Magyarországért pedig egyenesen "illegitim papírkupacnak" tartja a hamarosan hatodszor is módosítani tervezett dokumentumot.