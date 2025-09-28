Szabad ország, szabad pálinka! A miniszterelnök ezzel a jelszóval ünnepelte meg szombaton Becsehelyen, hogy szerinte 15 éve szabad a pálinkafőzés Magyarországon, s ezt a magyar kultúra részének tartja.
Az összefogás helyett az új jelszó most az együttműködés.
Az amerikai énekesnő első albuma 40 éve, 1983-ban jelent meg. Ezt nyáron kezdi el ünnepelni Amerikában, ősszel és télen pedig Európában folytatja.
Kijevben Moszkva rakétázott, miközben Putyin végső győzelemre hívta az oroszokat Ukrajna és a Nyugat ellen.
Szenzációs, izgalmas, fergeteges meccsen dőlt el a 2022-es futball világbajnokság. A 11-es párbaj győztese pedig Argentína lett. Messiékkel egy egész ország ünnepelt.
Szerte az országban tömegek ünnepeltek. A fővárosban többen is megpróbáltak felmászni a Köztársaság térnél található 67 méter magas obeliszkre, az egyik férfinak sikerült is, a rendőrségnek kellett leparancsolnia.
Sőt, a 11 és fél milliós karórát viselő kamarai elnök szerint még nyári szünetük is van.
Az Egyesült Államokban megbecsülik az 1956-ban új életet kezdő, Amerikát is gyarapító magyarokat.
Az MSZP-Párbeszéd Szövetség miniszterelnök-jelöltje nyílt levélben kérte az ellenzéki pártokat, hogy ünnepeljenek közösen március 15-én - írja a hvg.hu.
Ausztriában órákon át ünnepelték a Zöldek által támogatott, de függetlenként indult Alexander Van der Bellen legyőzését, ezzel együtt azt, hogy vereséget szenvedett a jobboldali radikális Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) által indított jelölt, Norbert Hofer.
Az MSZP-frakció nem hajlandó együtt ünnepelni egy olyan kormánnyal, párttal, amely nemzeti egységet hirdet, de a többséget kirekeszti - közölte az ellenzéki párt frakcióvezetője kedden, Budapesten, A forradalom lángjánál tartott megemlékezésen.
A kormány provokációktól retteg, civil ruhás titkosrendőröket küld a tömegbe. Az ellenzéknek majdnem sikerült összefogni az 56-os megemlékezések idejére, de az LMP, az Együtt és a Liberálisok most is külön utakon járnak. Körképünkben az állami rendezvények mellett az ellenzék és a civilek programjaiba is bepillantást kínálunk.
Több tízezer szurkoló fogadta Reykjavíkban a franciaországi labdarúgó Európa-bajnokságon negyeddöntős izlandi válogatottat, amelynek tagjai egy nyitott tetejű busszal vonultak végig a főváros utcáin az őket ünneplő tömeg előtt.
Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozata aláírásának 240. évfordulóját ünnepelték pénteken Budapesten. Az amerikai nagykövet rezidenciáján tartott ünnepség előtt Colleen Bell nagykövet elmondta, büszkék arra az erős demokráciára és annak értékeire, amelynek alapjait 1776-ban a Nagy-Britanniától való függetlenedést kimondó nyilatkozattal megalapoztak.
Újraindult a tömegközlekedés azt követően, hogy szerda este a Magyarország-Portugália Európa-bajnoki mérkőzés után ezrek ünnepeltek Budapest belvárosában, ezért a forgalmat több főközlekedési úton is leállították.
Ezrek ünnepelnek Budapest belvárosában szerda este, a Magyarország-Portugália Európa-bajnoki mérkőzés után, a forgalmat több főközlekedési úton is leállították.
Nem tudományos vitában, hanem csatában, nagy politikai küzdelemben született meg az alaptörvény, ennek a csatának pedig "mi, akik ma itt ülünk, mi vagyunk a győztesei". Erről Orbán Viktor beszélt az Országházban az alaptörvény aláírásának ötödik évfordulóján rendezett ünnepségen, amelyet a teljes ellenzék bojkottált. A miniszterelnök ezt az alkalmat is saját menekültellenes nézeteinek népszerűsítésére használta, közölte például, hogy "az iszlamizálódás alkotmányos tilalom alá esik Magyarországon." Később, a plenáris ülésen Tóbiás József, az MSZP elnöke úgy fogalmazott: az alaptörvénnyel elveszítettük a szociális jogállamot, a Párbeszéd Magyarországért pedig egyenesen "illegitim papírkupacnak" tartja a hamarosan hatodszor is módosítani tervezett dokumentumot.
Az uralkodó állandó rezidenciája, az ősi windsori kastély környékén tett körsétát, fogadva az üdvözlésére felsorakozott, sok esetben hajnal óta várakozó ezrek jókívánságait. Az első sorokban állóktól a királynő virágokat, kisebb ajándékokat is átvett. A körsétán részt vett az uralkodó férje, Fülöp edinburghi herceg is, aki júniusban ünnepli 95. születésnapját. KATTINTSON A KÉPRE A TÖBBIÉRT! - FOTÓK: GETTY IMAGES
Bár a Ferencváros már múlt hétvégén már megszerezte 29. bajnoki címét Debrecenben, ezúttal otthon ünnepeltek a zöld-fehérek. A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK - FOTÓ:TÓTH GERGŐ, NÉPSZAVA
Barack Obama az amerikai nép nevében kifejezte jókívánságait augusztus 20. alkalmából a magyar népnek, az elnök a levélben a demokrácia és a szabadság védelmére is felhívta fel a figyelmet. Mindeközben itthon az ünnep előestéjén Boross Péter szavai borzolták a demokratikus kedélyeket, Semjén Zsolt pedig azt a meglehetősen nehezen teljesíthető felszólítást tette: legyen mindenki kis Szent István. Az állami ünnepségek reggel megkezdődtek, felvonták a zászlót a Kossuth téren. A beszédek - ünnepi pátoszba burkolva - a "migránsok" jelentette veszélyekről szóltak, még Erdő Péter bíboros is a menekültügyről emelt szót a szentmisén.
Tizedik évadát ünnepli a 2014/2015-ös szezonban a Művészetek Palotája. Az évad muzsikusa Ránki Dezső zongoraművész, míg az évad együttese az Amadinda lesz - mondta el Káel Csaba vezérigazgató csütörtökön, a jubileumi programokról tartott sajtótájékoztatón.
Március 15-én a baloldali kormányváltó szövetség pártjai a Szabad sajtó útjára várják azokat, akiknek fontos, hogy "Magyarországon legyen újra béke, szabadság és egyetértés". A 15 órakor kezdődő demonstráción a szervezethez tartozó pártok vezetői beszédet mondanak, az esemény zárószónoka Mesterházy Attila miniszterelnök-jelölt, az MSZP elnöke lesz. Orbán Viktor délelőtt fél 11-kor a Múzeumkertben mond ünnepi beszédet.