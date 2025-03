„Legyőzhető a Fidesz, de ettől nagyon messze van a mai parlamenti ellenzék és bárki más is”

A túlhatalom sokkal könnyebbé teszi a Fidesz kommunikációs tevékenységét, de a megtévesztő üzenetekkel nincs egyedül – a kampányok természete már csak ilyen. Tóth Csaba számos politikai kampányban vett részt, uniós és világszinten is, szerinte tavasszal a választási kampányok egyik legrosszabbikát láttuk. A Fidesznek persze eleve sokkal könnyebb dolga volt, az ellenzéknek pedig jóval nehezebb, de a Fidesz sokkal jobban is játszott az egyébként is sokkal jobb lapjaival. Ami igazságtalan, már csak azért is, mert mindezt közpénzből felépített erőforrásokkal teszi a mai napig.