2023-01-19 10:55:00

Ép ésszel felfoghatatlan vagyonokat rejtettek el magántőkealapokba a NER oligarchái

Mészáros Lőrinc természetesen ebben is élen járt, de akadnak meglepetések is a névsorban.

Kormányközeli oligarchák tulajdonába tartozik egy sor olyan, brutális vagyonokat felhalmozó magántőkealap, amelynek tulajdonosait eddig sikeresen eltitkolták a nyilvánosság elől - derítette ki állami nyilvántartásból nyert adatokból a Direkt36.

A magántőkealapok lényege, hogy jogszabály szerint azok tulajdonosai elrejthetők a nyilvánosság elől, csak a Matolcsy György által elnökölt Magyar Nemzeti Bank tudja ellenőrizni őket. Bár befektetési célú magántőkealapok a világ számos országában léteznek, Magyarországon a kormányközeli elit néhány éve gyakorlatilag úgy használja őket, mint máshol az offshore-cégeket, vagyis, hogy segítségükkel teljes titokban halmozhassák a vagyont. Ezekre a magántőkealapokra ugyanis a cégnyilvánossági szabályok nem vonatkoznak, pénzük felett a befektetők nevében egy alapkezelő cég rendelkezik, amelynek adatai ugyan nyilvánosak, az viszont nem, hogy pontosan kinek a pénze van az általuk kezelt magántőkealapban.

A tényfeltáró portál ezen magyarországi magántőkealapok mintegy ötödének, szám szerint 26-nak a tényleges, buzgón rejtőzködő tulajdonosait találta meg egy állami adatbázis segítségével, amelyet az adóhatóság kezel. A nyilvántartást uniós előírásra hozták létre, és egy bizonyos összegért egyelőre még bárki számára hozzáférhetők.

A nyilvántartással kapcsolatban a NAV a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodához irányította a tényfeltáró lapot, ami elég meglepő, nem világos ugyanis, hogy a propagandaminiszternek mi köze az elviekben üzleti világról szóló témához. A kabinetiroda válaszában cáfolta is, hogy bármilyen illetékessége lenne, ezt követően pedig a NAV már a Nagy Márton vezette Gazdaságfejlesztési Minisztériumhoz irányította a portált.

A Direkt 36 információi szerint

A névsorban közismert Fidesz-közeli vagyonhalmozók sorakoznak, köztük van Mészáros Lőrinc, Száraz István, Szíjj László, Hernádi Zsolt és Jászai Gellért is. Nem nagy meglepetést okozva legtöbbször Orbán Viktor felcsúti gázszerelő barátjának neve kerül elő legtöbbször, kilenc magántőkealapban is 100 százalékos érdekeltsége van, további kettő pedig Kertész József Tamáshoz, az oligarcha céges ügyvédjéhez tartozik. Mindezek alapján kijelenthető, hogy a felcsúti milliárdos magántőkealapjai annál is kiterjedtebbek, mint azt az eddig a sajtóban megjelent gyűjtések alapján feltételezni lehetett.

A vizsgált magántőkealapok tulajdonosai közül a Direkt36 közzétette azokat, akik esetében egyértelmű közéleti-politikai kötődés áll fenn. A lajstrom a következő:

A Direkt36 megjegyzi, hogy Hornung Áron neve korábban nem került elő a hírekben, pedig csupán egyetlen cégéből 13,5 milliárd forint osztalékot vett ki tavaly, üzletelt Jellinek Dániellel és több szálon köthető Tiborcz Istvánnak, Orbán Viktor vejének üzlettársához, Hamar Endréhez is.