Többmilliárdos jelzálog a TV2-őt tulajdonló cégeken?

A csatorna jövőjét illető "háború" különböző epizódjairól a Népszava is rendre beszámolt, most pedig az Átlátszó állt elő egy izgalmas dokumentummal. Az oknyomozó portál emlékeztet: októberben hatalmas médiavisszhang övezte Andy Vajna bejelentését, miszerint megvette a TV2-t, majd talán még nagyobb, amikor ezután Fonyó Károly, Simicska Lajos régi barátja és üzlettársa jelentette be, hogy ő már korábban megvásárolta a csatornát.