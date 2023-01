Marnitz István;

üzemanyag;Magyarország;benzin;csúcs;gázolaj;üzemanyagár;

2023-01-21 08:50:00

Csúcsdrága a magyarországi üzemanyag, tarifák a térségi élbolyból egyértelműen az első helyre ugrottak

A jelenség mögött az Orbán-kormány fokozódó bevételéhsége áll.

Ötödik hete, stabilan vezeti a térségi üzemanyagár-listát Magyarország – derül ki a Cargopedia adatbázisából. A legfrissebb, e heti adatok szerint Magyarországon 644 forint a benzin és 703 a gázolaj átlagos kútára.

A második helyezett a benzin esetében Ausztria, ahol – euróból átszámolva – átlag 624 forintért juthatunk egy liter benzinhez. A gázolaj tekintetében a második Szerbia, ahol egy liter átlag 696 forint. A térséget tekintve - az elmúlt évtizedek hagyományaihoz híven - a legolcsóbb mindkét üzemanyagfajtánál Ukrajna. Észak-keleti szomszédunknál a benzinért 508, a gázolajért pedig 545 forintot kérnek most átlagosan. Aki tehát átmerészkedik a háború-sújtotta országba, literenként körülbelül 150 forintot takarít meg. De ha az spórolós autós kevésbé veszélyes államra vágyik, érdemes Szlovéniát célba vennie. A délszláv államban eme, nagyobb biztonság felára csak 5 forint. Ott ugyanis átlag 513 forint a benzin literje. Bár a gázolajért már többet, 590 forintot kérnek, Szlovénia e termék ársorrendjében is a második legolcsóbb. Így a dízelvásárlás literjén is több mint száz forintot foghatunk. A harmadik legolcsóbb szomszédunk mindkét termék esetében Románia, ahol átlag 517 forint a benzin. Literenként tehát még itt is jóval több mint száz forintot takaríthatunk meg. Keleti határainkon túl a gázolajat átlag 614 forintért mérik, ami még így is közel száz forinttal kedvezőbb a hazai szintnél. Benzinben a horvátok, gázolajban pedig Szlovákia következik, előbbi államban közel száz, utóbbiban pedig valamivel több mint 50 forinttal alacsonyabb literenkénti díjakkal. (Az elmúlt évek során egyébként hagyományosan a szlovák számított a térség legdrágább gázolajának.) Míg benzinben a szerbek és a szlovákok, gázolajban pedig a horvátok is körülbelül félszáz forinttal vannak beljebb, Ausztriába a néhány forintos gázolajár-különbségért már kevéssé érdemes átruccanni.

A helyzet kialakulását szakértők alapvetően a 2021 november közepétől tavaly december 6-ig érvényes hatósági üzemanyagárak tovagyűrűző hatásaival indokolják. Piaci megfigyelők szerint a hazai kutak – és különösképpen a piac irányzékaként számon tartott Mol – tavaly fokozatosan többszörösére emelték az „ársapka nélküli”, vagyis piaci üzemanyagok értékesítési árrését. Így a nagykereskedelmi, illetve a totemoszlopokon látható tarifák közötti különbség az év eleji, bruttó mintegy 40 forintról az év végére körülbelül 100-140 forintig kúszott fel. Elemzők egyébként e jelenséget a látszat ellenére nem az olajcégek „pénzéhségének” tudják be. Az árrés ugyanis felméréseik szerint annyival emelkedett, amennyivel az állam tavaly az ágazat szereplőinek adó- és járulékterheit növelte.

Ennek nyomán viszont a hazai árak térségi megítélésében sajátos kettősség alakult ki. Míg ugyanis a magyar hatósági üzemanyag-tarifák tavasz óta a környéken még az "örökös legolcsóbbnak" számító ukránokat is bőven lekörözték, addig a piaciak az időszak nagy részében már a drágábbak közé kerültek. Az árak összevetését nehezítette, hogy a magyar kormány, márciustól és májustól, két hullámban, de végül az összes külföldit megfosztotta a hatósági áras tankolás jogától. Ilyen korlátozás viszont a környező államokban, az eseteges, hasonló üzemanyagár-leszorító intézkedések ellenére sem léptek életbe. Országok között összehasonlítani ugyanakkor alighanem csak a mindenki számára elérhető árakat érdemes. Így tarifáink térségbeli helyezését illetően lapunk is a hazai piaci árakat vette alapul, a Cargopedia-adatbázis mellett a Holtankoljak.net által rendszeresen közölt hazai, nem hatósági átlagár-kimutatást is segítségül véve.

Ez alapján nem lehet nem észrevenni, hogy a hazai üzemanyagárak a térségi élmezőnyből épp az ársapkák eltörlése utáni héten törtek egyértelműen az élre. Számításunk szerint azóta a második helyezettekhez képest nálunk a benzin 6-38, a gázolaj pedig - tompább hullámzások mellett - 10-20 forinttal drágább. Ennek egyértelmű oka, hogy piaci megfigyelők szerint a kiskereskedők a december 6-a utáni héten további, mintegy 30 forinttal még tovább húztak az árrés-srófon. Bár a Gazdasági Versenyhivatal a jelek szerint a fejleményekben nem látott semminemű kivetnivalót, a piaci megfigyelők arra hívták fel a figyelmet, hogy e héten a kiskereskedők – különösképp a Mol – már csökkenteni kezdték az árrést. Így az a formabontó helyzet alakult ki, hogy a kiírt tarifák a nagykereskedelmi árak e heti emelkedése ellenére több totemoszlopon csökkentek. Ennek nyomán, ha jelentősen nem is, de néhány héten belül „javulhat” jelenleg meglehetős dicstelen térségbeli helyezésünk.

Szakértők a hazai üzemanyagárak viszonylagos emelkedését a forint erősödésével is magyarázzák. Ilyenkor ugyanis a fuvarozó egyazon mennyiségű euróért nálunk kevesebb üzemanyagot vásárolhat.

Miközben a hatósági áras időszakban – kiváltképp annak elején – a szomszédos államokból tömegével jártak át hozzánk az autósok tankolni, most a hírek a haladási irány egyértelmű fordulatáról tudósítanak. Így számos, határ menti térségből jelentik, hogy immáron inkább magyar „üzemanyag-turisták” járnak rá a szomszédos kutakra.