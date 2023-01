nepszava.hu;

Kárpátalja;Ukrajna;közintézmények;magyar zászlók;intézményvezető;

2023-01-21 09:34:00

Magyar zászlókat szednek le, magyar intézményvezetőknek mondanak fel a Munkácsi kistérségben

Egy rendeletre hivatkoznak, a Kárpátalja hetilap azonban úgy tudja, a Munkácsi Kistérségi Tanács nem fogadott el ilyen rendeletet, amely ráadásul magasabb szintű jogszabályokba ütközne.

Magyar zászlókat szednek le, magyar intézményvezetőknek mondanak fel a Munkácsi kistérségben – adta hírül a Kárpátalja.

A hetilap szerint Munkács után a Munkácsi kistérség magyar teleüléseinek közintézményeiről is leszedték a magyar zászlókat, az egyik faluban, Fornoson még a városi rendőrséget is bevetették ehhez.

A magyarországi fenntartású Munkács FC Dercenben működő futballakadémiájának épületéről pedig leszerelték a magyar nyelvű táblákat. A városi rendőrség ráadásul a Fornosi Községházánál és Dercenben is ellenőrzi a rendelet betartatását.

A magyar zászlókat már Munkács magyar intézményeiről is leszedték a Munkácsy Mihály Magyar Ház kivételével, amely nem állami tulajdonban van.

Az utasítást egy olyan rendeletre hivatkozva adták ki, miszerint a közintézményeken ezentúl csak ukrán zászló szerepelhet. A lap azonban úgy tudja, a Munkácsi Kistérségi Tanács nem fogadott el ilyen rendeletet, a Végrehajtó Bizottság egyik tagja pedig szintén azt közölte velük, hogy ők sem foglalkoztak a magyar zászlók kérdésével. A Kárpátalja azt írja, ha van is ilyen rendelet, az csakis helyi szintű lehet, mivel a szomszédos Nagylucskai kistérség magyar falvainak közintézményein még most is van magyar zászló, pedig ugyanúgy a Munkácsi járáshoz tartoznak. A rendelet esetében megjegyzik továbbá, hogy ha valóban létezne, úgy magasabb szintű jogszabályokba ütközne.

A lap ezenkívül arról is értesült, hogy a KMKSZ-hez közeli, több, köztiszteletben álló magyar intézményvezetőnek is felmondtak Munkácson és a hozzá tartozó falvakban.