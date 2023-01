P. L.;

2023-01-24 16:24:00

Sajtóértesülések szerint a finn miniszterelnököt jelölhetik az Európai Bizottság elnökének az európai szocialisták

Sanna Marin egyelőre nem kommentálta az értesülést.

Finn sajtópletykák szerint Sanna Marint, az ország 37 éves miniszterelnökét jelölhetik Ursula von der Leyen utódjának az Európai Bizottság élére 2024-ben - írja az Euractiv.

Az erről szóló hírekről elsőként a Maaseudun Tulevaisuus számolt be, eszerint Sanna Marint elsősorban liberális elvei, valamint a keményvonalasan Moszkva-ellenes politikája miatt vélik ideális jelöltnek. A lap meg nem nevezett, európai szocialistákhoz közeli forrása szerint az is a finn kormányfő mellett szól, hogy nem terhelik különösebb botrányok és hogy Finnország határain túl is népszerű.

Maga Sanna Marin semmilyen módon nem kommentálta a sajtópletykát. Finnországban április 2-án tartanak választást, az esetleges brüsszeli költözéssel kapcsolatos álláspontjáról várhatóan csak ezt követően fog beszélni.