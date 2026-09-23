A korlátozások miatt az alapítványi fenntartású magyar egyetemek 2023 óta nem juthattak a korábbi módon új támogatásokhoz, ám a jövőben ismét teljes jogú résztvevőként kapcsolódhatnak be a programokba.
Jelentősen alulmúlja a kormányzati várakozásokat a Pannónia program népszerűsége.
Már csak a helyére létrehozott Pannónia programmal tudnak külföldön részképzést teljesíteni az érintett diákok, ahol viszont kevesebb a lehetőség, igaz, az ösztöndíj akár magasabb is lehet.
Kárenyhítésre jó a kormány kutatási programja – mondta lapunknak a tudományos akadémia elnöke.
A magyarok tanulhatnának külföldön, de külföldi hallgatók továbbra sem jelentkezhetnének a „korrumpált” magyarországi egyetemekre.
Egyetlen megcáfolhatatlan érv sem hangzott el kedden egy szegedi konferencián arról, hogy miért is kellett korábban a hazai egyetemek közel 80 százalékát alapítványi formába átszervezni.
Lázár János és a MÁV vezetése között pedig az egykori technológiai és ipari tárca vezetője szerint kissé felfokozott hangulatban zajlik a mostani csörte.
Kemenesi Gábor virológus szerint az elmúlt évtized egyik legnagyobb tudományos krízisét éljük.
Eközben továbbra sem tűnik úgy, hogy a magyarországi modellváltó egyetemek visszakaphatják a lehetőséget a Horizont Európa programban.
Iliana Ivanova szerint az sem száz százalék, hogy megoldásra jutnak az ügyben.
Állítólag attól tartanak, hogy a magyar fél bevonása hátrányt, szerződésmódosítást vagy forrásvesztést jelent számukra.
Forrásaink szerint a brüsszeli testület már tájékoztatta erről a magyar kormány illetékeseit, az alapítványokhoz kapcsolódó több más kéréssel és javaslattal egyetemben. Sürget az idő, a tárgyalások hamarosan elkezdődnek.
Most végre a magyar oligarchák és a Fideszen csüngő magyar úri középosztály is megérezhette a saját bőrén, hogy hatnak-e a „brüsszeli szankciók” Oroszországban, vagy sem.
Miközben a tudósok arra keresik a választ, hogy miként lehet grafénalapú implantátumokkal kezelni a gerincvelő-sérüléseket, a virtuális valóságon alapuló játékok a stroke utáni rehabilitációban segíthetnek.
A félretájékoztatás nem újkeletű dolog, de ma, amikor a közösségimédiák azonnali hozzáférést biztosítanak a hírekhez a világ bármely részéről, sokkal gyorsabban terjed.
Minősített többséggel döntött az ING Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlése kedden arról, hogy a pénztár június 30-án a Horizont Magánnyugdíjpénztárba olvad, ha a Horizont küldöttközgyűlése is megerősíti ezt a szándékot. A pénztártagoknak a változás nem jelent plusz költséget, és adminisztrációs teendőjük sincs - közölte az ING.