A Horizontba olvad az ING Magánnyugdíjpénztár

Minősített többséggel döntött az ING Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlése kedden arról, hogy a pénztár június 30-án a Horizont Magánnyugdíjpénztárba olvad, ha a Horizont küldöttközgyűlése is megerősíti ezt a szándékot. A pénztártagoknak a változás nem jelent plusz költséget, és adminisztrációs teendőjük sincs - közölte az ING.