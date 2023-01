P. L.;

2023-01-10 19:38:00

Európai Bizottság: Nincs félreértés Erasmus-ügyben, már korábban jelezték a problémát a kormánynak

Trükközött az Orbán-kabinet, ennek a levét issza meg várhatóan a magyar diákság és a fiatal oktatók.

Lapunk számolt be elsőként arról, hogy az Európai Bizottság döntése értelmében nem kaphatnak friss támogatásokat az Európai Unió által finanszírozott Erasmus+ együttműködési és oktatási csereprogramból, valamint a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramból azok a magyarországi oktatási intézmények, amelyek a fideszes potentátok által irányított, közérdekű vagyonkezelő alapítványi formában működnek vagy amelyeket ilyen alapítványok tartanak fenn. A tiltás a 2022. december 15. után elbírált pályázatokra vonatkozik.

A hír megjelenése után többen is azt remélték, hogy csak félreértés történhetett: Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter - egyben a Pannon Egyetem kuratóriumának elnöke - és Böszörményi-Nagy Gergely, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) alapítványi elnöke is így fogalmazott. A Szabad Európa megkereste az ügyben az Európai Bizottságot, az uniós testület válasza pedig megerősítette:

Sőt, mint jelezték, az Orbán-kormány valójában már réges-rég tudott arról, hogy a fideszes pártfunkcionáriusok egyetemi alapítványokba ültetését kifogásolja az EU, ugyanis a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által felhasznált uniós támogatások átláthatósága egyike volt annak a 17 vállalásnak, amiről megegyeztek a magyar kormánnyal az uniós pénzek folyósítása érdekében. Az Európai Bizottság ennek megfelelően már tavaly év közben jelezte az alapítványi fenntartású egyetemek esetében a problémát.

Ráadásul a testület tájékoztatása szerint meg is egyeztek abban, hogy 2022. szeptember 30-ig a kormány törvénymódosítással rendezi az összeférhetetlenségi ügyet, a vagyonkezelő alapítványok működéséről szóló törvénymódosítást pedig el is fogadta a parlament 2022. október 4-én, október 13-án pedig hatályba is lépett.

Csakhogy az Orbán-kormány 2022. november 1-jétől ismét lehetővé tette a politikai vezetők számára, hogy egyéb munkát is végezzenek díjazásért (magyarra fordítva, más jogcímen is felmarkolhassanak milliós fizetéseket), így a bizottság kérésével ellentétben a fideszes felsővezetőket mégsem zárták ki a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumából.

Az Európai Bizottság szerint a jelen helyzetben a politikai vezetők részt vehetnek a közpénzek kifizetésével kapcsolatos döntéshozatalban olyan intézményeknél, amelyekkel egyrészt jogviszonyban állnak, másrészt ahol kulcsfontosságú döntéshozatali jogkörökkel is rendelkeznek. Így a novemberi módosítás értelmében a kormány nem hajtotta végre megfelelően a korábbi vállalását - közölte a testület, hozzátéve, továbbra is szoros kapcsolatban vannak a magyar hatóságokkal és ha szükséges, további intézkedéseket hoznak.

Közölték azt is, hogy az Európai Bizottság saját kezdeményezésre, vagy Magyarország kérésére, de legkésőbb az intézkedések elfogadását követően egy évvel újraértékelheti a helyzetet, ennek keretében dönthet majd az Európai Tanács a büntetés megszüntetéséről, fenntartásáról vagy módosításáról, az új kormányzati intézkedések függvényében.