FBI;Egyesült Államok;Joe Biden;Donald Trump;minősített iratok;Mike Pence;

2023-01-24 22:08:00

Mike Pence volt amerikai alelnök otthonából is titkos iratok kerültek elő

Egy éven belül ez már a harmadik, az Egyesült Államok a volt és jelenlegi elnöki adminisztrációjánál, az ország számára akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelentő eset.

Mike Pence volt amerikai alelnök indianai otthonában a múlt héten titkosként megjelölt, minősített iratokat találtak – idézte a Reuters azt a levelet, amelyet a republikánus politikus ügyvédje, Greg Jacob küldött az Egyesült Államok országos levéltárának. Abban azt is közölte, hogy a nem sokkal korábban fellelt, majd széfben tárolt titkos iratokat átadták a helyszínre kiszálló FBI-nak.

Mike Pence „nincs egyedül”, hiszen tavaly egykori főnöke, Donald Trump volt elnök nyaralójából, valamint nemrég Joe Biden jelenlegi elnök irodájából és garázsából is hasonló, titkos jelzésekkel ellátott dokumentumok kerültek elő. Az ügyvéd azt is jelezte a levéltárnak, hogy a volt alelnök „nagy óvatosságból” külső jogtanácsost is megbízott meg az otthonában tárolt feljegyzések áttekintésével.

Greg Jacob múlt vasárnap is írt egy újabb levelet, amelyben arról adott tájékoztatást, hogy az igazságügyi minisztérium „megkerülte a szokásos eljárásokat, és a dokumentumok közvetlen birtoklását kérte“. A tárca eddig a Trumprtól és a Bidentől lefoglalt dokumentumok „különleges ügyvédi vizsgálatát” rendelte el „a minősített anyagok helytelen kezelése” miatt.

A Reuters utalt arra, hogy a minősített anyagok tudatos vagy szándékos eltávolítása vagy megtartása jogellenes, és azok nem megfelelően biztosított tárolása, nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet. Felidézték, hogy a korábbi elnökök közül ilyen sem George W. Bushnál, sem Barack Obamánál nem vetődött fel.