2023-01-24 21:10:00

Némileg késve, de hatott az ellenzék jászberényi kétharmada: Pócs János feloszlatná a helyi Fideszt

Budai Lóránt és a pártlogókat mellőző csapatának másfél héttel ezelőtti időközi önkormányzati választási sikere után a kormánypárt most új emberekkel próbálkozna.

A választók akaratát figyelembe véve kezdeményezem a jászberényi Fidesz csoport feloszlatását és újjászervezését – ezt a szűkszavú, fotó, illusztráció és pártlogó nélküli közleményt tette közzé a Facebook-oldalán kedden Pócs János, a térség fideszes országgyűlési képviselője. A kezdeményezés azt is jelentheti, hogy a kormánypárt új emberekkel vágna neki a bő egy év múlva az EP-választással egy időben esedékes önkormányzati választásoknak.

A bejelentés csaknem másfél hét után követte a Jászberényben január 15-én megtartott időközi önkormányzati választást, amelyen Budai Lóránt régi-új polgármester több mint kétharmados aránnyal 8 267 vokssal (67,24%) utasította maga mögé a Fidesz által támogatott független jelöltet, Besenyei Orsolyát aki 3 671 szavazatot (29,86%). Az ellenzéki siker már csak azért is figyelemre méltó volt, mert a jobbikos Budai és ellenzéki csapata, pártlogók nélkül a Közösen Jászberényért Egyesület színeiben valamennyi egyéni képviselői helyet megszerezte, így a 11 tagú testületben a Fidesz-KDNP-nek csak négy kompenzációs listás mandátum jutott.

A kormánypárti vereség azóta is téma hazai politikai életben, különösen azért, mert az ellenzéki sikerből kimaradt a DK, amelynek korábbi – azóta a pártjából is távozott – képviselője gyakorlatilag a Fidesszel összefogva kényszerítette ki végül is az időközi választást, amelybe végül a polgármester és támogatói is beleálltak, hogy tiszta vizet öntsenek a pohárba.