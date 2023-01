M. I.;

üzemanyag;benzin;gázolaj;benzinár;üzemanyagár;gázolajár;

2023-01-26 15:05:00

Érthetetlen az árváltozás a benzinkutakon

Péntektől újra, ezúttal 8 forinttal nő a benzin és 6-tal a gázolaj nagykereskedelmi ára – közölte a Holtankoljak.net.

Az elmúlt hét óta azonban a legkevésbé se borítékolható, hogy ez az árváltozás megjelenik a kutakon is. Míg ugyanis múlt hét szerda óta a kutak a benzint 40, a gázolajat pedig 34 forinttal drágábban vásárolhatják a Mol-finomítótól, addig az autósok átlagára a benzin esetében az akkori 632 forintról mostanáig 630 forintra még csökkent is. De ezalatt 691 forintról a gázolajár is csak 692 forintra nőtt.

Szakértők a háttérben az - ügyben nem nyilatkozó - Mol üzletpolitikai változását sejtik: míg a – kiskereskedelmi piac irányzékának tekintett – olajcég tavaly az árrést literenként 40 forintról az év végére 100-140 forintig növelte, addig most az árazás a vevőknek kedvező fordulatot vett. De a nagykereskedelmi áremelés is számos kérdést vet fel.

Míg az irányadó, Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára az elmúlt napokban 88 dollárról 86 dollárra csökkent, a forint is jelentősen erősödött a dollárral szemben. Elvben mindkét tényező a nagykereskedelmi ár csökkentése irányába mutat. Míg a gazdasági versenyhivatal szűrőjén az árréstöbbszörözés a jelek szerint nem akadt fenn, a hatóság 2014-es határozata értelmében a Mol nagykereskedelmi gázolaj-változtatása legfeljebb 1 százalékban térhet el a viszonyítási pontnak tekintett tőzsde irányától.