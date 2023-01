P. L.;

2023-01-25 21:53:00

Vérig sértődött Völner Pál, amiért Varga Judit simán rákente a Pegasus-botrányt

A korábbi államtitkár megtárgyalta Schadl Györggyel a kormánykritikus sajtóban megjelent fejleményeket.

– Völner Pál: Telexet láttad?

– Schadl György: Nem.

– Völner Pál: Miniszter asszony kedveskedett nekem. Pegasus-ügyben.

- ez a párbeszéd zajlott le a volt igazságügyi államtitkár és a végrehajtói kar letartóztatott elnöke között néhány órával azt követően, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter a Telexnek azt nyilatkozta: Völner Pál írja alá az engedélyeket a titkos megfigyelésekhez.

Mint ismert, Varga Judit azután ejtette el a Völner Pált hallhatóan vérig sértő megjegyzést, hogy a Direkt36 tényfeltáró anyagából kiderült, az Orbán-kormány is használta azt az izraeli kémszoftvert, amellyel Magyarországon többek között ellenzéki politikusokat, kormánykritikus újságírókat és üzletembereket is megfigyeltek. Az rtl.hu által megismert hangfelvétel szerint a korrupció miatt távozni kényszerült államtitkárnak rosszul is esett, hogy a miniszter lazán rátolta a felelősséget a botrányban.

A portál megjegyzi, hogy a bukott politikus valószínűleg nem a szokásos telefonján hívta Schadl Györgyöt, mert a beszélgetés elején bemutatkozott. Majd a Pegasus-ügy említését követően azt is közölte: „Néha lehet így hívlak, mert pihentetem a másik telefonomat.”

A kiszivárgott hangfelvételek szerint Schadl és Völner 2021. november 3-án beszélt utoljára telefonon. Nem sokkal később az éppen Dubajba készülő Schadl Györgyöt lekapcsolták a rendőrök a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Nemzetbiztonsági célú megfigyelések jóváhagyása egyébként egyértelműen Varga Judit hatáskörébe tartozik, aki, mint kiderült, a Pegasus-ügy kirobbanásáig, 2021. július 19-ig 928 ilyen akciót hagyott jóvá. Két nappal később mondta az igazságügyi miniszter a Telexnek azt, a tárcánál ez ki van szervezve, aki az engedélyeket megadja vagy megtagadja, az a helyettese, a később a Schadl-ügyben megbukott Völner Pál.